Jelavić: Najavio sam igračima u svlačionici da dobivamo Dinamo

Piše Josip Tolić,
Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nikica Jelavić srušio Dinamo na Maksimiru! Njegov tim sad je opasno blizu vrha HNL-a. Jelavić je oduševljen početkom trenerske karijere i spreman za nove izazove

Nikica Jelavić je prije koji mjesec dominirao juniorskom ligom, a sad vrlo dobro plovi seniorskim nogometom. Treći je u HNL-u nakon prvoga kruga, srušio je Dinamo u devetom kolu (2-1) na Maksimiru i približio mu se na četiri boda, koliko zaostaje i za Hajdukom.

- Jako dobra utakmica. Izašli smo hrabro. I najavio sam igračima u svlačionici da ćemo ih dobiti, bio sam siguran u našu izvedbu. Prvo poluvrijeme smo izgledali jako dobro i vodili zasluženo, Dinamo je u drugom poluvremenu dodao malo gasa, ali bio je taj penal i na kraju zaslužena pobjeda - rekao je Jelavić za MAXSport.

Posebno je učinkovita bila obrana lokosa.

- Pripremali smo se cijeli tjedan na obranu čovjek na čovjeka i isplatilo nam se. Jako sam zadovoljan. Vasilj se jutros razbolio, svi su zdravi osim Ođija, njemu je pukao medijalni ligament i trebao bi nam se uskoro priključiti. Dobro radimo i treniramo, dobro ćemo odmoriti. U srijedu je prvi trening pa ćemo analizirati sve.

Kako sad vidi prvi pravi trenerski posao?

- Ponosan sam i jako sretan, sve nam jako dobro ide. Momci jako dobro treniraju, ne vidim nikakav otpor i kapa im do poda, pogotovo starijima. Jako lijep početak trenerske karijere.

A nakon reprezentativne stanke čeka ga dvoboj protiv dojučerašnjeg klupskog kolege Silvija Čabraje.

- Ne vidim po čemu će biti to drugačija utakmica, iz mojih očekuju će to biti normalna utakmica.

