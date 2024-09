Jeličić: Čuo sam da su u Dinamu pokidani međuljudski odnosi...

Prije 20-ak dana sve je djelovalo bajkovito za navijače Dinama. Klub se plasirao u Ligu prvaka i dominirao u HNL-u, a onda su se nad Maksimirom nadvili tmurni oblaci. Remi s Rijekom, poraz od Hajduka, devet golova od Bayerna pa potom i četiri od Slaven Belupa. Momčad je u totalnom raspadu, igrači djeluju pogubljeno na terenu, a čelnici još nisu pronašli novog trenera nakon što je otkaz dobio Sergej Jakirović.

Pokretanje videa... 00:37 Petkovićeva žuta minuta | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Turbulentno je razdoblje pred hrvatskim prvakom i prvi veliki izazov za predsjednika Velimira Zajeca koji mora pronaći rješenje kako ugasiti požar koji se razbuktao. Da je znak za uzbunu, pokazao je Slaven Belupo koji je u 7. kolu slavio 4-1 protiv 'modrih'. Aktualnu situaciju u klubu prokomentirao je Joško Jeličić u Studiju Supersport HNL na MaxSportu.

Foto: HRT/Screenshot

- Dosta ćemo pričati o Dinamu jer ima najveći budžet i prvak je. Ali prvo moram reći da se divim Mariju Kovačeviću. Ne samo zbog ovoga što je napravio protiv Dinama. Zamišljam njegov motivacijski govor uoči utakmice, čovjeka koji je nedavno pobijedio u utakmici života - započeo je Jeličić pa nastavio o Dinamu:

- Imate ekipu koja je u pet dana primila 13 golova, potjerali su Jakirovića, ja se ne slažem s tim, bez obzira što je to bila jedna od najvećih sramota hrvatskog nogometa. Poruka je to za Dinamove internet navijače, nemojte se rugati drugima. Govor tijela igrača pokazao je da su međuljudski odnosi pokidani, previše ima grupa u svlačionici, Francuza, Španjolaca. Takav govor tijela bio je i protiv Bayerna, mogu izvaditi sto situacija. Znam da su igrači Bayerna moćniji, ali ne može svaka odbijena lopta biti suparnička. Što bi novi trener trebao napraviti? Koga dovesti u rujnu, koji pravi trener je slobodan. U ovom trenutku imaju veliki problem svlačionice, tko god dođe, mora to rezati. Neću pričati o ekipnoj igri, nego o taktičkim i tehničkim pogreškama zbog neprofesionalizma. Ako misliš da je HNL ligica za sebe, onda si u krivu dragi - rekao je Jeličić pa nastavio što čeka novog trenera.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Čitajući sve, ne znam tko sve nije ponuđen. Puno trenera kritiziralo je Jakirovića za vrijeme vladavine i sad kad je otišao. To pravi treneri ne rade, štite svoj ceh zbog njih samih. Kada ste vidjeli da liječnik kritizira drugog liječnika? Zato i nije čudno da oni koju odlučuju o trenerima mijenjaju ih kada požele. Pitanje je što Dinamo želi od novog trenera. Moraš konsolidirati momčad, moraš rezati i smiriti situaciju u svlačionici. Ja sam uvjeren da bi Jakirović rezao i da ne bi izgubio 4-1 od Belupa. Očekuješ od novog trenera da osvoji naslov, bude konkurentan u Ligi prvaka. Nikad ne bih bio trener. Savjetujem budućim trenerima Dinama, dobar ugovor i vrhunska otpremnina. Inače ne znam koja je smisao.

Bez obzira na veliku krizu u koju je Dinamo upao, Jeličić vjeruje da će se uskoro vratiti u svoj ritam.

- Obzirom na širinu kadra, ne možemo uzeti narativ da su prije 20 dana bili vrhunski, a sada nemaju pojma. Uz stabilizaciju, rješavanje svlačionice i rad, Dinamo se može vratiti u HNL-u, ima 30 kola do kraja i ne sumnjam da će doći tamo gdje trebaju. Ali što ćemo s Ligom prvaka? Doći će novi trener, ali što ako ovi mladi gepardi Monaca se rastrče po Maksimiru kad ih pustiš? Ako primiš porciju od Arsenala? Hoćeš se opet riješiti trenera? Treba prvo očistiti stvari u svlačionicu. Nekad nije dobro imati širinu, svi bi htjeli igrati i pitanje je kako se nose s tim što ne igraju, kakav imaju karakter. To se zna osjetiti unutar kabine. Mora se znati tko je nositelj, a onaj tko ne trpi klupu, krivo je skautiran i mora ga se riješiti ako remeti svlačionicu. Mmaeeov je govor tijela bio jako loš. On je spustio čarape, raspustio kosu. Nisi Sergio Ramos. Nisi ni tako dobar ni tako lijep. A ni Bernauer nema kvalitetu za Dinamo. Rekao sam to sto puta, sad govorim i 101