Jeličić: Dinamovci su u Šibeniku igrali s lampama i baterijama, Hajduk je stvari gurao pod tepih

Govorio sam i u prošloj emisiji da će doći vrijeme kada će Hajduk gubiti utakmice, i došlo je protiv ozbiljne ekipe kao što je Varaždin. No, Hajduk mora zadržati stabilnost, ljudi u klubu su svjesni da je to maraton na 36 kola. Moraju zadržati stabilnost, mir i nastaviti trenirati dalje, rekao je stručni analitičar MAXSporta Joško Jeličić u emisiji "Studio HNL".

Hajduk je netom prije izgubio od Varaždina 1-0, a trener Hajduka Gennaro Gattuso dao je izjave.

- Najvažnije je, što je posebno naglasio, da se ništa u tjedan dana nije promijenilo. Niti su bili šampioni niti ovo što je na talijanskom rekao Gattuso, neću ponoviti. Jako je važno da okruženje prihvati situacije koje su neminovne. Pričao sam o širini kadra, o situacijama kada nema vitalnih igrača... Jako je važno zadržati mir i pokušati se pojačati u zimskom roku jer vidjeli smo da ima dosta problema na određenim pozicijama. Danas nisu bili ni blizu, Hajduk je stajao daleko bez agresije, pritisak nije bio dobar. Sol i papar Varaždina su Šego i Mitrovski, dva igrača koja rade razliku u HNL-u. To su dva krila u najboljoj formi u našoj ligi.

Gol mjeseca Michelea Šege?

- Ako zabije netko iz Hajduka onda će to biti gol mjeseca, s obzirom na vojsku Hajdukovih navijača. Ali svakako, ono što je najvažnije za Šegu je da je došao do kontinuiteta, da se dobro osjeća, da ima dobrog trenera koji ga je pripremio i organizirao igru da ostaju on i Mitrovski u situacijama jedan na jedan. Cijeli stadion mu skandira, uživa i ima ogromno samopouzdanje. Kao onda kada je bio u klincima Hajduka, ali po putu se izgubio. Iznimno mi je drago vidjeti ga ovako. Krovinović danas nije došao na utakmicu, Marina je bio sjajan, osvojio je puno duela.

Sasvim sigurno je prevagnula dominacija Varaždina u sredini.

- Krovinović nikada po meni ne preuzima rizik. Vraća loptu unatrag, njegov položaj tijela je kriv i leđima je uvijek okrenut prema protivničkom golu. Moraš se okretati, to je nogometna abeceda, pogotovo kada imaš Rakitića pored sebe. On je taj koji bi trebao povući.

Hajduk na klupi ima još nekoliko dobrih veznjaka koji bi mogli uskočiti, prvenstveno Rokasa Pukštasa.

- Trebao bi možda u početnih 11 jedan igrač koji više dolazi iz drugog plana. To su sada sve pitanja koja se nameću jer su prije pod plaštom rezultata gurane pod tepih.

Varaždin je slavio i izjednačio se s Osijekom po broju bodova. Oba kluba imaju po 19.

- Ovom pobjedom Varaždina, kontinuitetom Osijeka, ljestvica s odvojila na dva dijela. Istra je iduća, ona ipak drugačijim načinom drži stabilnu poziciju. Ove četiri momčad će biti u pet deka. Bit će zanimljivo.

O pobjedi Dinama kod Šibenika 4-0.

- U prvom dijelu naše lige sam rekao da je Šibenik najslabija ekipa bez obzira što su tada imali 10 bodova. Možeš pogriješiti, individualne pogreške, pogotovo tehničke prirode, na ovakvom travnjaku se događaju. Ali ovdje je mene zasmetao pristup. Da ne znaš koja ekipa je Dinamo, a koja Šibenik. Oni moraju ponuditi maksimalan pristup, a neki igrači su se skoro pa šetali. Ne znam kakva je situacija u svlačionici, sada tek vidimo da je Car izvlačio maksimum. Nikada na Šubićevcu nisam vidio da je netko, čak i Dinamo, na ovako lagan način riješio problem Šibenika. I Dinamo se traži u rotaciji igre na dva fronta. Bjelica mora kroz treninge upoznati svoje igrače, ne poznaje ih sve, da bi dobio što mu treba. Da bi dobio igrače za rotaciju pa da prave razliku u našoj ligi.

Sandro Kulenović je bio igrač utakmice.

- Da ne bih ušao u neke floskule, ali jako je važan osjećaj pripadnosti dresa i naši domaći dečki. Stranci koji dolaze, i mi smo to bili isto, njima je prioritet Liga prvaka. Ako ne igraju, njihov govor tijela nije razini kao kod domaćih dečki. Kulenović, Kačavenda, Stojković, svi oni su naznačili pristupom, jer vjerujem da samo intenzitetom i pristupom u našoj ligi moraju dobivati utakmice. Moram spomenuti jedan detalj HNL egzotike Šubićevca. Prvo poluvrijeme Ristovski i Špikić su igrali s lampama i baterijama kako se slabo vidjelo. A u drugom dijelu Pjaca i Ogiwara. Baš egzotika ljuta. Sučić je igrao na poziciji Mišića, nazad su bili Theophile i Torrente, činjenica da Šibenčani nisu zapucali na gol govori i o Rogu, o veznoj liniji...