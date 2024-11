Jeličić: Hajduk ima par igrača za koje sam sretan da žive od nogometa. Neću ih imenovati

Iza nas je 13. kolo HNL-a. 'Velika četvorka' HNL-a je osvojila po bod, Hajduk, Rijeka, Dinamo i Osijek su remizirali svoje susrete ovoga kola pa se ništa značajno nije promijenilo na tablici.

Svoje viđenje derbija na Rujevici dao je i Joško Jeličić. Ovoga puta u nešto drugačijem ruhu, izravno sa stadiona po hladnom vremenu.

- Soldo je dobio sočan poljubac, ja ne mogu ni dekicu - započeo je Jeličić u svojem stilu nakon što se Hrvoje Vejić pozdravio s prijateljem na rujevičkom stadionu.

- Derbi kola, više intenzitetom i završnicom, nego samom kvalitetom. Na kraju je drugo poluvrijeme odredilo i pokazalo da ekipe mogu igrati bolje nego što su pružile u prvih 45 minuta. Iz oduzete lopte na polovici Fruk je zabio sjajan gol - komentirao je Jeličić događaje na utakmici.

'Đaloviću, volio bih ti staviti GPS'

Potom je stigao i trener Rijeke Radomir Đalović.

- Volio bih ti staviti GPS koliko trčiš okolo, a fali ti i igrača. Mogao bi ti barem 20 minuta u igru - dobacio mu je Jeličić šaljivo.

Zatim je dao komentar i na iduće kolo kada Rijeka gostuje na Maksimiru kod Dinama.

- Dinamo je puno kvalitetnija ekipa, ali ovo prvenstvo nam je pokazalo da unatoč tome svatko ima svoju šansu.

Oštro kritizirao neke igrače Hajduka

Hajduk i Istra odigrali su 1-1 na Poljudu.

- Razumijem Gennara Gattusa zbog dvije stvari koje je naglasio: prvo, igra protiv Istre je nalik kao da odlaziš zubaru. Neugodno je. To je jednom rekao i Guardiola protiv Atalante od Gasperinija. Isto tako, kriterij je jako važan. Kada igrači igraju visoko, agresivno, na granici prekršaja, a s obzirom i na broj prekršaja, intenzitet pada. I tu je prostor za druge ekipe. Istra je nadtrčala Hajduk, oni su intenzitetom na top razini. Hajduk je imao pet promjena, vidjeli smo da je svaku drugu loptu u drugom poluvremenu Istra dobivala. Izlazili su dobro preko Lisice i Lawala, neriješeni ishod na kraju je najrealniji. Istra je pala u drugom dijelu, ubacili su sve stopere koji postoje u Istarskoj županiji. S druge strane, Hajduk ima manjak kvalitete koje ima. U ovom Hajduku trenutno ima četiri ili pet igrača za koje sam ja iskreno sretan da žive od nogometa. Neću ih imenovati jer znam da zapisničari i kontekstaši čekaju s istovarom.

Od himne Lige prvaka do ledine u Gorici

Gorica i Dinamo su također remizirali, odigrali su 2-2.

- Povlači se narativ prvih utakmica nakon europskih susreta, šest bodova od 18. Nisam vidio pad energije ili fizičke probleme. Slažem se s Bjelicom, bili su dominantni, 33 udarca, međutim pod njim su primili četiri od Osijeka, dva od Istre i dva od Osijeka. Osam komada. Negativnu tranziciju i većim ekipama je teško braniti, ali oni to ne mogu braniti protiv ekipe kornjača. Previše lagano dolaze u situaciju kada izgube loptu... Bilo je dva na četiri, tri na pet, brojčana superiornost, Kolar i Ndockyt su lako odigrali i zabili gol. Naravno da se to događa. Isto tako, ne znam je li Pjaca bio ozlijeđen, ali Baturina, koji nema fizičkih problema... Da sam ja trener, meni Baturina ne bi nikada izašao čak i kada bi on tražio. Imali su pet ključnih dodavanja on i Pjaca, Kulenović je promašio svašta, ali i to se događa. Dinamu nije lako na takvom travnjaku, Gorica koja je manje kvalitetna kompenzira taj nedostatak. Čestitke i Caru, drugi gol, to se vidi da je uigrano. U mjesec dana Mario Carević s Goricom raste iz utakmice u utakmicu. U samo mjesec dana, i onda kažu treba vremena... Dinamo nema razloga za zabrinutost jer su i rivali, možemo reći, kiksali.

Bjelica je rekao da je Špikić najbolje desno krilo HNL-a, Mbuku mu je vratio pogotkom.

- Ja sam subjektivan po pitanju Bjelice jer smo prijatelji, imam jako visoko mišljenje o njemu. Mislim da je on trener kojeg igrači najviše slijede. Ima takav pristup i oni daju maksimum za svojeg trenera i klub. Dinamo ima nevjerojatan ritam i bitno je da se ta širina kadra i sve što dolazi planira dugoročno. Rezultati se očekuju odmah i to mora biti prioritet. Liga prvaka je dodatna vrijednost gdje je Dinamo pokazao da mu je mjesto, čak i protiv Dortmunda kući. Slušaš himnu Lige prvaka, a onda dođeš kod Gorice, na onu ledinu...