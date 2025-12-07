Jeličić o derbiju: Ovo prvenstvo je Dinamovo, a bakljada je još jednom naškodila hajdukovcima

Nakon odigranog 16. kola, u HNL studiju na MAXSportu kolo komentiraju Hrvoje Vejić i Joško Jeličić. Posebno su se dotakli velikog derbija Dinama i Hajduka. Analizirali su igru obje momčadi i trenutke oko utakmice.

- Sat vremena je Dinamo dominirao. jako su se dobro pripremili na taktiku Garcije. Dinamovci su bez problema u vezi oduzimali loptu i onda gurali u noge napadačima. Hajduk prema naprijed nije postojao. Nakon gola je Dinamo mentalno pao, a onda je uslijedila bakljada koja je koštala Hajduk na sve načine i naštetila mu, ali tko sam ja da brojim milijune. U produžetku dominacija Dinama. Ovo prvenstvo Dinamo može izgubiti, a nitko ga ne može uzeti. Imam uzorak od 16 kola i stojim iza toga - rekao je Jeličić pa dodao:

- Garcia se prilagodio. Sve je bilo bolje u korist Dinama. I dueli i posjed. Svi igrači Hajduka gubili su duele. Nisu dolazili prostore da bi nekog ugrozili. Napadači su bili odcijepljeni. Silić je najviše utjecao na rezultat, a Mišić je najviše utjecao na cijelu igru. Mikić je stavio u džep Rebića, imaš mlade igrače koji su odigrali sjajno i to je jako dobro.

Osvrnuo se na nadoknadu.

- Bilo mi je neugodno što sam dio ove lige zbog zadnjih pola sata. Nadoknada? Pa bila je i mala što se sve događalo. Pa 15 minuta je bilo zbog svih provjera, faulova, bakljade, a di su još zamjene. Meni to uništi draž derbija i jako mi je neugodno zbog toga. To je previše i nema smisla - rekao je.

Livaja je bio odsječen, Hajduk je bio jalov. Dinamo je izdominirao i Hajduk može ostati zadovoljan bodom - rekao je Vejić.