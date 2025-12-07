Obavijesti

Sport

Komentari 28
HNL STUDIO

Jeličić o derbiju: Ovo prvenstvo je Dinamovo, a bakljada je još jednom naškodila hajdukovcima

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Jeličić o derbiju: Ovo prvenstvo je Dinamovo, a bakljada je još jednom naškodila hajdukovcima
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Nadoknada? Pa bila je i mala što se sve događalo. Pa 15 minuta je bilo zbog svih provjera, faulova, bakljade, a di su još zamjene. Meni to uništi draž derbija i jako mi je neugodno zbog toga, rekao je Jeličić

Nakon odigranog 16. kola, u HNL studiju na MAXSportu kolo komentiraju Hrvoje Vejić i Joško Jeličić. Posebno su se dotakli velikog derbija Dinama i Hajduka. Analizirali su igru obje momčadi i trenutke oko utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki 01:08
Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

- Sat vremena je Dinamo dominirao. jako su se dobro pripremili na taktiku Garcije. Dinamovci su bez problema u vezi oduzimali loptu i onda gurali u noge napadačima. Hajduk prema naprijed nije postojao. Nakon gola je Dinamo mentalno pao, a onda je uslijedila bakljada koja je koštala Hajduk na sve načine i naštetila mu, ali tko sam ja da brojim milijune. U produžetku dominacija Dinama. Ovo prvenstvo Dinamo može izgubiti, a nitko ga ne može uzeti. Imam uzorak od 16 kola i stojim iza toga - rekao je Jeličić pa dodao:

- Garcia se prilagodio. Sve je bilo bolje u korist Dinama. I dueli i posjed. Svi igrači Hajduka gubili su duele. Nisu dolazili prostore da bi nekog ugrozili. Napadači su bili odcijepljeni. Silić je najviše utjecao na rezultat, a Mišić je najviše utjecao na cijelu igru. Mikić je stavio u džep Rebića, imaš mlade igrače koji su odigrali sjajno i to je jako dobro. 

Osvrnuo se na nadoknadu.

- Bilo mi je neugodno što sam dio ove lige zbog zadnjih pola sata. Nadoknada? Pa bila je i mala što se sve događalo. Pa 15 minuta je bilo zbog svih provjera, faulova, bakljade, a di su još zamjene. Meni to uništi draž derbija i jako mi je neugodno zbog toga. To je previše i nema smisla - rekao je.

Livaja je bio odsječen, Hajduk je bio jalov. Dinamo je izdominirao i Hajduk može ostati zadovoljan bodom - rekao je Vejić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 28
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je
FOTO: MARGARIDA CORCEIRO

Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je

Margarida Corceiro (23) portugalska je glumica, model i influencerica, a na Instagramu ju prati preko 2 milijuna ljudi. Viđena je kako ljubi Landa Norrisa, a "petljala" je i s nogometašem Joaom Felixom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025