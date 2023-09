Jeličić: Očekivao sam goropadni Hajduk... Moja najveća pobjeda

Nakon ovakvih utakmica najlakše je davati izjave. Može se samo čestitati momčadi na odrađenoj utakmici, na provedenom planu igre, na vjeri i energiji. To smo radili u ova dva tjedna, koliko vodim momčad. Osjetili su mene, moju ideju igre. Sve smo to kanalizirali kroz današnju utakmicu, rekao je Dinko Jeličić.

U drugoj utakmici na klupi Gorice donedavni trener Al Nassra skinuo je veliki skalp i srušio Hajduk kod kuće u nedjeljnoj utakmici HNL-a, bilo je 2-1.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Je li vam to najdraža pobjeda?

- Velika pobjeda protiv velikog protivnika, ali svaka mi je draga. Hajduk je legitiman kandidat za prvaka. Jako sam dugo trener, bilo je tu puno pobjeda i poraza. U seniorskom dijelu možda i najveća moja pobjeda, da.

S izmjenama ste pogodili?

- Kad ovako ispadne, onda sam super, pogodio... Ideja je bila pojačati napadački dio. Da napunimo šesnaesterac. Tim Matavž vrhunski je to odradio, otvorio prostor za Dinu Štigleca, da može ubacivati. Da to nije ispalo tako, možda biste me pitali jesam li pogriješio s promjenama. Momci su bili dobri, ideja je da oživimo što više igrača, da na što više njih mogu računati.

Jeste li očekivali bolji Hajduk?

- Očekivao sam goropadni Hajduk. Očekivao sam da će nam se Hajduk nametnuti posjedom. Dobro smo analizirali igru Hajduka, način na koji dolaze u šanse. U ključnim trenucima spasio nas je Ivan Banić, u prvom poluvremenu Krešimir Krizmanić spasio je loptu s crte. Ali ta šansa pala je nakon naše greške. Nisu nam iz igre previše stvorili. Očekivao sam da će nam stvoriti više problema, da će ih biti teže braniti.

Napadate li Europu?

- Da sad prvenstvo završava, bili bismo u Europi. Momčad je spremna podržati takve ambicije, vrebati taj iskorak. Hoće li to biti dovoljno za Europu? Vidjet ćemo. Neću nametati nikakav imperativ momcima. Ideja je držati stabilnost igre kroz cijelu sezonu. Ako se otvori mogućnost, pokušat ćemo napasti Europu.

Slijedi serija gostujućih utakmica. Koliko će to biti drugačija Gorica?

- Ova pobjeda sve je iznenadila. Da bi ta pobjeda imala težinu, moramo to potvrditi u sljedećim utakmicama. U tom kontekstu bitne su nam utakmice protiv Istre, Lokomotive i Varaždina. Bitno je sve zbog međusobnog skora, samopouzdanja, garda... Da nam ne poremete planove o kojima sam pričao. Utakmica protiv Istre mora nam dati potvrdu svega što smo napravili - zaključio je Jeličić.