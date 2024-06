Jeličić: Ono je bilo kao da smo u 1.C razredu! Dalić je pogriješio, a Modrić mora reći ako ne može

Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je 2-2 s Albanijom u drugom kolu Europskog prvenstva u Njemačkoj. "Vatreni" su gubili sve do 74. minute, nakon čega su u tri minute imali ekspresni preokret koji je u 94. minuti "upropastio" albanski reprezentativac Klaus Gjasula, koji je zabio za konačnih 2-2.

HRT-ov stručni komentar Joško Jeličić (53) ponovno je bio bez dlake na jeziku. Evo kako je prokomentirao remi 'vatrenih'.

- Ja ću reći glavni uzrok ovog rezultata. To je naš izbornik koji je situaciju na poluvremenu promijenio ritam utakmice i dokazao da je pogriješio s planom A. Naši senatori zaslužuju spomenike, ali Hrvatska ima sadašnjost. To su momci koji su ušli u drugom poluvremenu. Ako treba žrtvovati jedno ili dva velika natjecanja... - rekao je Jeličić i sugerirao kako Dalić mora pomladiti reprezentaciju i za to žrtvovati nekog od glavnih igrača.

Jeličić se zatim dotaknuo Modrića i komentirao kako je Modrić taj koji bi trebao reći da ne više ne može.

- Luka Modrić, njegov utjecaj mora biti puno veći izvan travnjaka nego na travnjaku. Ancelotti ga obožava i zato mu je produžio ugovor da mentorira igrače i da promjeni igru kada uđe s klupe. Zamislite da je Luka ušao s klupe protiv Albanije, možda bi bilo drugačije. Luka je prema aplikacijama dobio velike ocjene. Ali njegove noge jednostavno više ne mogu. Luka je izgubio čak 20 posjeda. Luka je umoran ili možda više ne može igrati cijele utakmice na ovoj razini. Zlatko kaže da on stalno želi igrati, ali možda bi se Luka sam trebao možda zapitati - komentirao je Jeličić.

"Jezikovu juhu" dobio je i Marcelo Brozović, kojeg je Dalić izvadio već na poluvremenu.

- Žao mi je što je Brozović sveo sebe na ovu razinu, ima isto godina kao Andrej Kramarić, koji je danas napunio 33 godine i bio naš najbolji nogometaš. Ako Modrić već igra osmicu, onda mora ići više prema naprijed. Tu najviše ispašta Kovačić, pa mi kao da smo u 1.C razredu. Normalno da se Luka i Broz troše kad zauzimaju isti prostor. Broz ima manjak želje da radi na sebi, meni je žao što pokazujemo ove snimke, ja obožavam Brozovića - zaključio je Jeličić.