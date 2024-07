Jeličić: Šta mislite o Francuskoj? Reći ću vam, to je kur*ina! Pa tri utakmice nisu zabili gol iz igre

Bivši nogometaš Dinama i Hajduka i nekadašnji hrvatski reprezentativac Joško Jeličić (53) povukao se prošli tjedan kao komentator Europskog prvenstva na Hrvatskoj radioteleviziji objasnivši tu odluku manjkom motiva s obzirom na ispadanje "vatrenih" u grupnoj fazi. Objavio ju je na podcastu Tribina, gdje je analizirao dotadašnji tijek prvenstva.

- Sigurno nisam očekivao medalju, očekivao sam proći skupinu. Moramo učiti iz velikih natjecanja. Kakva su to natjecanja? Znamo koji je postotak, pogotovo u nokaut-fazi. Sve je u pet deka, narativ je sasvim drugačiji. Moj sinovi Mario i Borna bili su u Leipzigu, 100.000 ljudi... Kaže da to nije doživio. Petsto hrvatskih navijača, i to vrlo za*ebanih navijača svih skupina zajedno hodaju. To su stvari koje imaju težinu - rekao je Jeličić i nastavio u dahu:

- S druge strane, Europsko prvenstvo u odnosu na Svjetsko prvenstvo, ipak moraš ponuditi neku strukturu. Konkurentnije je, bolji igrači, bolji treneri. Neću sada ulaziti, ali... Neću pričati o Europskom prvenstvu sa 16 ekipa, nego čak i sada i sprdati tko je sve na Euru. Tu ipak treba ponuditi nešto više. Na Svjetskom prvenstvu uvijek te zakače neki partizani, ovakvi-onakvi, koje možeš prevariti taktički, a brzi su. Ali i tu leži problem zašto mi Europsko prvenstvo ne možemo napraviti rezultat. Iako sve je to u pet deka. Pričat ćemo o dvije utakmice koje po meni nisu dobro pripremljene, što se vidjelo, na kraju krajeva, na kraju poluvremena.

Jeličić je potom grubo izvrijeđao francusku reprezentaciju.

- Ali ajmo pričati o narativu, recite mi šta vi mislite o Francuskoj, jednom riječju? To je Francuska? Ja ću reći, to je ku*čina! A znaš zašto? Tri utakmice nisu gol zabili iz igre, vrijede igrači 800 milijardi. A da je priznat gol Simonsu, da su izgubili od Nizozemske, opet bi rekao "Francuska, oni tako prolaze". A kad mi tako prolazimo, onda to nije mentalitet ni karakter, to nije Hrvatska, je li tako? Nego ovo je Francuska. Ja to tako ne gledam. Onda ćemo pričati i uzeti isti kriterij.

Povukao je paralelu s Engleskom.

- Da sam izbornik Engleske i da moj igrač i napadač Harry Kane igra protiv Srbije i ima jedan dodir u prvom poluvremenu, ja bih na poluvremenu dao ostavku! Pa čovjek ima 800 igrača koji vrijede 100 milijardi. Igra s tri desna beka, Grealishem i Rashfordom kući i da ih nabrojim još 50. Znači, ajmo uzeti neki kriterij. Francuska uvijek tako u grupi, je li tako? Oni prođu, eh, a da smo mi prošli, opet bi bilo kako je postavio ovo ili ono. Pričam o nama i kakva je naša percepcija. Brate, pa oni imaju 80 igrača koji svi mogu biti europski prvaci - rekao je Jeličić.