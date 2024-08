Jeličić: Više se neće pušiti na zadnjem sjedalu u autobusu Hajduka niti kartati s trenerom

Nova sezona HNL-a je počela i već nam je prvo kolo priredilo zaista puno uzbuđenja, a i jedno iznenađenje. Dinamo je deklasirao Istru 5-0, Rijeka slično učinila Lokomotivi 4-0, Hajduk je "na mišiće" dobio Slaven Belupo 2-1, Gorica i Varaždin odigrali su bez golova, a povratnik u elitu Šibenik priredio je pothvat svladavši 2-1 Osijek na Opus Areni.

S povratkom nogometaša na hrvatske travnjake vratila se i emisija MAX Sport televizije "Studio HNL" koja će ove godine biti u nešto drugačijem sastavu. Aktualnosti u HNL-u komentirat će dvije legende hrvatskog nogometa Joško Jeličić i Hrvoje Vejić, a novo "oko sokolovo" je renomirani i proslavljeni slovenski sudac Damir Skomina, koji će s neutralnog stajališta analizirati sporne situacije iz kola u kolo.

- Iskreno, 13 godina radim ovaj analitički posao i znam da je najzahtjevniji dio uvijek bio HNL. Obzirom da je najviše praćena, da je ljudi najviše vole i ljudi ju trebaju voljeti jer ona je naša hrvatska liga. Puno ljudi gubi ratio i subjektivni su što je dio folklora, ali treba našu ligu podržati, da bude transparentnija i kroz i ovu našu emisiju pomažemo. Ja volim našu ligu i s posebnim zadovoljstvom ju gledam i pratim i sad ću u analizirati - započeo je Joško Jeličić, a Hrvoje Vejić je dodao:

- Nadam se da ću dobiti malo kredita dok se ne uhodam, potrudit ću se biti realan i pozitivan. Na ovaj način možemo promovirati HNL na najbolji mogući način, istaknuti pojedince i u tom smjeru će biti naši komentari. Gledanost je dobra, hajduk tu prednjači. Jučer protiv Belupa opet pun stadion. Došli su Gattuso i Rakitić, neka velika imena i velika su očekivanja. Dugo vremena je prošlo otkad je Hajduk osvojio jedan opipljivi rezultat i očekivanja su velika. A kada dođu tako velika imena, mnogi sa strane bi se zapitali leži li Hajduk na novcu. Ali to nije tako. Kao i u svim drugim klubovima, i tamo je problem infrastruktura - rekao je Hrvoje Vejić u uvodnom obraćanju.

Krenula je nova sezona HNL-a, momčadi se tek zahuktavaju.

- Uvijek prijelazni rok i start prvenstva ima dosta upitnika. Veće ekipe imaju veće budžete od nominalno manjih i moraju što prije doći do natjecateljske forme i imati širinu da bi igrali na dva fronta. Manje ekipe jako teško pune budžete i osuđeni su na prodaju. I oni to ne kriju. Naši treneri koji rade u manjim sredinama su kao na autobusnom kolodvoru i apeliram da za njih ima razumijevanja. Uvijek novac presuđuje što god mi mislili, elitni treneri mogu utjecati 25 posto, sve ostalo je do novca - dodao je Jeličić i rekao:

- Pozdravio bih dolazak Gattusa jer će donijeti kulturu treniranja unutar Hajduka, odnosno ophođenja unutar svlačionice. Sigurno se neće pušiti na zadnjim sjedalima u autobusu niti kartati s trenerom Karoglanom nego će se vrednovati ono što se događa na treninzima. Isto tako pozdravljam dolazak Rakitića koji je najveći transfer u Hrvatskoj uz Roberta Prosinečkog. On je vrhunski dečko i profesionalac i blago za svakog trenera, kao i Ivan Perišić.

Svakako su najveća imena prijelaznog roka dolasci Gennara Gattusa i Ivana Rakitića.

- Nama treba vrlo malo da se iskra zapali, da krene euforija. Unatoč velikim imenima igra nije ta i još nije sve sjelo na svoje mjesto. I to je normalno. Ivan nije Ivan prije šest godina kada je bio u "primeu", ali je i sada pokazao klasu i da je jedan od najboljih veznjaka u povijesti naše reprezentacije. Kada jedan Rio Ferdinand piše da ga mora doći na stadion pogledati, to je jedna reklama za naš nogomet. Jučer je fizički izgledao jako dobro, a izgledat će još bolje i bolje. Ima vrhunsku radnu etiku, kao i Perišić i bit će primjer mladima. Sada će se znati u svlačionici tko je šef unutar ekipe, a iznad svih je šef trener. Gattuso se od prvog dana tako postavio, vidi se da momčad tako izgleda - istaknuo je Vejić.

Prvo kolo nije razočaralo.

- Bilo je dosta efikasno, naravno sve ekipe koje smo ranije spomenuli, a to su Lokomotiva, Slaven, Gorica pogotovo, koji su najviše trpjeli u prijelaznom roku i koji moraju rješavati egzistenciju i spašavati živu glavu, trebat će vremena da dođu do prepoznatljivosti i ideje. Pa će biti lakše i nama za analizu jer sve drugo bi bilo ćorava koka i nagađanje, ali ima tu mladih igrača. Ja sam uvijek za to da naša liga bude razvojna - prokomentirao je Jeličić, a svoje viđenje prvog kola potom je dao i Vejić:

- Prerano je još, definitivno. Gledamo kakve su razlike u usporedbi s prošlom sezonom, ali vidi se koji klubovi bi mogli imati problema. Je, prvi je dojam, ali prvi dojam dosta govori. Bit će gužva i na vrhu i na dnu, ali želim da bude sportska borba do samoga kraja.

Dinamo - Istra 5-0

- Jasno da je rijetko tko očekivao da će biti ta razlika jer znamo da je Tramezzani na klupi koji igra čvrst nogomet. Istra je jako dobro otvorila utakmicu, pritiskali su visoko, igrali su flastera na Mišiću i nisu dali da se lopta iznese. Stvorili su neke šanse na početku i mogli povesti, ali Dinamo ima tu kvalitetu da je iz prve tri šanse zabio tri gola i utakmica je bila gotova. Na kraju je bilo pitanje koliko će Dinamo dati do kraja. Istra mi je ostavila dojam kao momčad koja zna što radi na terenu i ja se za nju ne bojim. Ima dobru ekipu, želi se nadigravati i puno draže je takve utakmice gledati. I Dinamu je sigurno lakše kada se netko želi nadigravati nego kada igra bunker s deset igrača iza - rekao je Vejić o prvoj utakmici nove sezone.

Jeličić je nastavio.

- Uvijek rezultat determinira dojam, raspoloženje, a pogotovo ovakav rezultat. Na mjestu igrača Istre, sjedneš u autobus, moliš se da dobiješ neki lunch paket, iako ga nećeš dobiti do Pule, i čekaš iduću utakmicu. Tramezzani je primio pet komada, ali došao je nadigravati se. Mislim da Saša Bjelanović radi sjajan posao, i Tramezzani, i ako se makne kapetana Blagojevića, prosjek godina im je 22. Još je rana sezona, ali ne bojim se ja za Istru.

Martin Baturina je odigrao sjajnu utakmicu.

- Čovjek još samo nije sam sebi asistirao i zabio. Martin Baturina je najbolji igrač Hrvatske nogometne lige, to nisu ni Livaja ni Petković. Najveća prednost koja se može ukazati Hajduku, Rijeci i Osijeku je odlazak Baturine i Petkovića uz dužno poštovanje svima. Ima 21 godinu i u kontekstu naše reprezentacije, znam mu ćaću i mater, to je momak koji hoće svakog pobijediti, a o igračkim kvalitetama neću. Dakle, ima 21 godinu i najbolji je igrač naše lige. Jedan Luka Modrić je s 21 godinom bio posuđen Zrinjskom i Interu, govorim samo o potencijalu koji on može biti hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Izgleda kao da je odigrao 300 utakmica, to je razina bitno iznad HNL-a i neće dugo još proći dok Martin ne ode, ja se nadam, u velikom transferu. Možda bi bio problem i da ode Petar Sučić, priča se o Comu, jer napravio je veliki iskorak - Jeličić je iznio svoje mišljenje tko je najbolji igrač HNL-a.

Jeličić je rekao i koju riječ o Bruni Petkoviću, koji je utakmicu odgledao s klupe.

- Petković je svojom klasom trebao biti debelo u najboljim klubovima u Europi, ali nije se razvijao kako je trebao. Ja sam rekao, zbog toga bih ga prebio, ali jači je od mene.

Hajduk - Slaven Belupo 2-1

- Valja čestitati HT-u na ovom angažmanu, razgovarali smo sa Skominom prije emisije i jasno mi je zašto je sudio finale Svjetskog prvenstva i Lige prvaka. Mislim da će gledatelji biti zadovoljni. Igrači Hajduka koji imaju najveću težinu nisu u optimalnom stanju. Perišić i Rakitić nisu na razini da mogu praviti razliku, mali Sigur je bio na klupi, ali jako nedostaje. Jako je važan igrač. Prošle jeseni bio je i Žaper koji daje stabilnost i u otvaranju. Hajduk je imao problema cijelu utakmicu. Treba odati priznanje Radeljiću i igračima Slavena. Sjajno je postavio momčad i kvalitetno su čuvali prostore. Hajduk u drugom poluvremenu nije imao izglednu šansu za gol. No, navijačima i igračima je jako važno da rezultat ne trpi dok ne dođe do nečega opipljivijeg i bolje igre. Bamba me zadovoljio, brz je, ima lijevu nogu... Perišić jučer nije imao nijedan dribling, čak ni pokušaj. Livaja je imao jedan pokušaj driblinga, samo je Bamba driblao. Jučer se vidjelo da je Pukštas na europskoj razini trčanja, nema specifičnu poziciju. A da Hajdukovi igrači dođu do njegove razine... Ja jučer nisam vidio nijedan izlazak u presing igrača Hajduka. Moufi? Ima nogometni IQ na razini zimske temperature, nevjerojatno. Ovo što je napravio, to u prosjeku napravi sedam puta po utakmici. Pada... Što da kažem - prokomentirao je Jeličić susret Hajduka i Slavena, a zatim je riječ preuzeo Vejić:

- Gattuso je poslao momčad koja bi 90 posto trebala izgledati tako kada bude sve kako treba, kad dođu Sigur i Žaper. Igra Hajduka bila je teška i spora, previše u širinu. Nadao sam se da će uz dolazak novog tehničkog sponzora i dres biti lakši, ali izgleda da je većini igrača još previše težak. Ali kako vrijeme bude išlo, uz prave Perišića i Rakitića, Hajduk će izgledati bolje. I ja sam očekivao da će lakše dobiti Belupa, da će biti više šansi i atraktivnije, ali kao što je i Gattuso rekao - bitan je rezultat. Sigurno da će za mjesec dana biti još bolji nego danas. Zna se da se traži napadač, to su problemi koje Hajduk ima duže vrijeme. Struka je odlučila da će Livaja igrati "desetku" što znači da fali napadač. Teško je na tržištu naći jednog koji će dati 15 golova, koji je zdrav, spreman i da želi doći u HNL. Nadamo se da će uskoro sletjeti jedan pravi napadač, a to je na Nikoli. Kronično nam fali brzine, Hajduk nema brze igrače osim Perišića kad je zdrav. Drago mi je vidjeti Pukštasa na ovoj poziciji, gledali smo jednog sasvim drugog Pukštasa koji prolazi, koji se zabada, koji je zabio i gol, ali koji je poništen... To je njegova najbolja utakmica u zadnje vrijeme.