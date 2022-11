Jeličićevi biseri: Ni Georgina ne bi ovo svirala, Srbi kao da su na rekreaciji, Iranac ima škembicu

U posljednjih deset dana igrale su se čak četiri utakmice dnevno na SP-u u Katru, a HRT-ovi stručni komentatori postali su svakodnevni stanovnici našeg dnevnog boravka. Analizirali su utakmice, nasmijavali dosjetkama, a posebno specijaliziran za to oduvijek je bio Joško Jeličić.

Nakon nekoliko godina izbivanja, opet se vratio pred male ekrane i podsjetio na svoj britak jezik. Bez okolišanja, ono što mu je na umu, to će se čuti i u studiju. U nastavku vam donosimo njegove najbolje izjave.

Najbolje izjave Joška Jeličića

- Meni je faca. Ima škembicu, kao da ima kutiju cigareta u zadnjem džepu i kao da će nakon utakmice popiti pivicu. Nije napravio nijedan sprint cijelu utakmicu, ali sve je vidio, bez napora je sudio - prokomentirao je iranskog suca Alirezu Faghanija koji je sudio Portugalu i Urugvaju.

Foto: Lee Smith/REUTERS

- Znale su se dogoditi situacije u kojima bi Srbija otišla s pet igrača u napad i onda se nakon izgubljene lopte nitko ne bi vratio u obranu. Ovo me podsjeća na rekreacijski termin na kojem ima još deset minuta do kraja, kad ne može nitko ništa i čekamo kad ćemo na pivicu - prokomentirao je remi Srbije protiv Gane (3-3)

- Ne znam je li Ronaldu bilo teže to što je izašao iz igre prije penala ili to što mu nije pripisan gol. Fascinira me i da je nakon utakmice pokazivao sucu kako je dirao loptu. Međutim, to je ono što ga izdvaja od ostalih, ta nevjerojatna glad za golovima, zbog čega je jedan od najvećih igrača ikad. Svatko tko je ikad igrao nogomet vidi da ovo nije gol, lopta uopće nije dobila rotaciju. Ronaldo će se za ovo morati ispovjediti u Fatimi - za gol koji je zabio Bruno Fernandes, ali Cristiano Ronaldo je pokazivao da ga je on zabio.

- Livaja je ovaj udarac vježbao na skalinama na Zvončacu. A golman Kanade Milan Borjan, osim što je činjenično slab poznavatelj zemljopisa, ne ulijeva baš ni sigurnost na golu - o utakmici Hrvatske i Kanade.

Foto: HRT Screenshot

- Mogu li reći nešto što mi leži na srcu? Puknut ću ako ne kažem. Nogomet je najbolji sport zbog količine ljudi koji ga masovno i intenzivno prate. Ljepota je što svatko ima pravo na svoje mišljenje i argumente jer nema egzaktne istine. I ti argumenti i dobronamjerna kritika je uvijek dobrodošla, čak je i poželjna jer je preduvjet za napredak. Imao sam puna tri dana za osjetiti bilo puka, nažalost internet kanalizacije, i razočaran sam količinom žuči koja se prosula po našim reprezentativcima i izborniku. Tako malo tolerancije, prema objektivnim okolnostima, specifični uvjeti, protivnik, pravo na slabiji dan... I to prema dečkima koji su nas zadužili samo Rusijom za cijeli život. U tom kontekstu imam tako loš osjećaj i mislim da svi ti pametni, hrabri s tim svojim stavom, trebali bi ih pokazivati mijenjajući stvari u ovoj našoj prekrasnoj zemlji u kojoj caruju korupcija i klijentelizam, gdje maslinar ima pola milijarde kuna na računu, gdje ima više ministara s optužnicom nego bez optužnice... U tom kontekstu, ako svi mi nismo spremni pružiti podršku ovim momcima, onda nek se vrate u mišje rupe i spreme tipkovnice. Ja nisam populist iako je populizam postao ideologija. Ali sam ovo dužan našim sportašima. Bez naših sportaša znate kako bi bili poznati i priznati u svijetu? Morao sam to istresti, sutra je dan pobjede i morao sam to reći - uoči utakmice Hrvatske i Kanade.

- Ovo ni Georgina Ronaldova ne bi svirala. Stieler je to po kratkom postupku dosudio, Nijemac, logično. Ronaldo nije propustio ovaj poklončić. Zabio je Barceloni na Camp Nouu i proradio je adrenalin - o penalu za Juventus protiv Barcelone prije dvije godine.

- Upoznat sam antologijom gluposti Andrija Pjatova, ali ovo sigurno ostaje kao najveća dosad. Ma kakav VAR, Pjatov je branio u doba 'perestrojke' - o penalu za Dinamo 2019. godine protiv Šahtara kada je golman Pjatov srušio Gavranovića.

- Dinamo dugo funkcionira kao trgovačko društvo, oni igraju trgovački nogomet kojem je smisao pokazati i prodati svoj talent. Umjesto kvalitetnih igrača koji odlaze, dovode nekvalitetne strance, čast iznimkama. Ako već stranci, onda bi to trebali biti kvalitetni i karakterni. Žao mi je trenera koji su ispaštali i koji će ispaštati. Pogledajte slučaj Borna Sose. Puno je osam milijuna eura koliko će Dinamo dobiti, ali koga Nikola Jurčević ima na klupi za taj lijevi bek? Jana Lecjaksa. Pogledajte te centaršuteve u bunar. Da je Češka imala ovakvu protuzračnu obranu, nikad ne bi bila ugušeno 'Praško proljeće'. Pa onda Tongo Doumbia. On je vidio da se 'desetke' dobro prodaju pa bi i on htio biti 'desetka'. Pajdo, uzmi lopatu i šljem i brani tranziciju. Pogledajte majstora gdje je kod kontre Slaven Belupa. Igra zadnjeg veznog, poziciju koja je vitalna da spriječi tranziciju. Pogledajte reakciju, tzv. intelektualnu obranu pogledom - o Dinamu prije četiri godine.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Hajduk? Evo, imamo opet promjene u rukovodstvu, odlaze Kos i Branco, dolazi vjerojatno netko s iskustvom poslovanja, vjerojatno iz Škvera ili Dalmacijacementa. Čovjek koji će znati puno stranih jezika i koji će imati puno diploma. A kad on izabere svoj sportskog direktora pa trenera doći će sedmi, osmi mjesec - o bivšem sportskom direktoru i predsjedniku Hajduka.

- Jako mi je simpatična izjava Marija Cvitanovića nakon utakmice da je Dinamo zaštićen, razumijem ga. Ali, da bi imao kredibilitet, mora biti vjerodostojan. Nikad nisam čuo da je rekao da je njegov igrač zabio iz zaleđa ili slično, dakle ima selektivno pamćenje. Ako ćemo pričati o transparentnosti, svaku sezonu počinju s 12 bodova prednosti jer njihova druga momčad igra s njima. Rudeš se po bodovnom učinku u utakmicama s Dinamom izjednačio s Lokomotivom, a ima 25 utakmica manje. Ako pričamo o centralizaciji i tramvajizaciji nogometa, oni imaju šest utakmica u Zagrebu zajedno u ovom periodu. Mario nije zadovoljan suđenjem i infrastrukturom. Ako je to problem, neka se nakon treninga popne na kat, ode kod Tate i zatraži promjene u HNS-u. Vrlo jednostavno - o bivšem treneru Dinama Mariju Cvitanoviću.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Hajduk je ispravno postupio što je produljio ugovor s Kopićem, ali to nikako nisu smjeli napraviti na samo jednu godinu. Tu je glavni problem što NLO, pardon, NO (Nadzorni odbor) ne zna psihologiju - o produljenju ugovora Hajduka s bivšim trenerom Kopićem 2018. godine.

- Bilo bi bolje da uvedu osobe s moralnim dignitetom i poštenjem, a ne VAR tehnologiju. Vidjeli smo što je pogreška, a što je namjera. 'Mr. Respect' protiv Hajduka nije sudio klasičnu ruku pa je protiv Dinama i Lokomotive napravio što je napravio, promijenili su statut radi njega. Dobio je poruku "Pajdo, radi što hoćeš!" i onda dođe do ovoga. Konstantno griješi, a osim njega, treba se promijeniti kompletna organizacija pa ćemo onda konačno imati povjerenja u suce - na prijedlog o uvođenju VAR-a u hrvatsku ligu.

Foto: Fran Hitrec

- Ivan Kos nema nikakvog stručnog znanja identiteta ili bilo čega bitnog za Hajduk. Mislim da on uopće ne zna što Hajduk jest. Doveo je stranca za sportskog direktora i stranca za trenera te je strancima nakrcao svlačionicu. Vrhunac svega je trener Joan Carrillo, koji bi prije ili poslije utakmice prodavao pamet cijelog svijeta. Evo, nakon utakmice s Rudešom je rekao da nije Rudeš pobijedio nego su oni izgubili. To su izjave na razini legendarnog 'Broja 1'. A kad u svlačionici još vidiš i Grunfa i Jeremiju, pardon, Almeidu, onda Hajduk počne ozbiljno ličiti na grupu TNT iz Alan Forda - o Hajduku prije pet godina.

