Jens Andersson: Hajduk sam napustio jer je postalo opasno

Mračni su putevi hrvatskog nogometa, a sada to znaju i Šveđani. Iskreno im je u podcast intervjuu tamošnjeg novinara Olofa Lundha o tome govorio bivši sportski direktor Hajduka, Jens Andersson.

Nije se Andersson predugo zadržao u uredima "bilih". Samo četiri mjeseca bila su dovoljna da se Marin Brbić i ostatak Hajduka rastane od Šveđanina zbog navodnih "obiteljskih razloga", no bivši sportski direktor Splićana sada je priznao prave razloge.

Guns 'n' roses

Ljudi s kojima je pregovarao o poslovanju Hajduka bili su, kako tvrdi, naoružani dok su s njim sjedili u restoranima na sastancima, a ti su restorani za to vrijeme bili zatvoreni za javnost, pojašnjava Šveđanin detalje.

Dok su neki oko njega išli oružjem, neki su ga pokušali obasipati cvijećem, zapravo, novcem pa su mu tako menadžerske agencije nudile mito kako bi s njima pobliže surađivao nakon što je preuzeo funkciju u Hajduku.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Osim toga, Andersson se požalio sada švedskom novinaru, a prije šest godina i Brbiću, da mu je neobično što mu tajnica pravi kavu te da za to nema potrebe, no Brbić je, kaže, inzistirao da tajnica to i dalje čini kako se ne bi uvrijedila i osjećala nedovoljno dobrom za svoj posao.

Jens je Hajduk napustio 2013., a potom postao direktor razvoja AIK-a. Već u studenom 2014. postaje sportski direktor danskog Aarhusa gdje ostaje do prosinca 2016., a od srpnja prošle godine vraća se u AIK gdje postaje glavni direktor.