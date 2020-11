Jerko Leko: Igrali su na sigurno i na rezultat, Gvardiol je čudesan

Dinamo ima odličnu situaciju nakon tri kola, a u Austriji mora biti još bolji i mora od prve minute jurnuti po pobjedu. Gvardiol je na boku dobar, ali kad igra stopera onda izgleda sjajno, kaže nam Jerko Leko

<p>Pobjeda je izborena teškom mukom, ali <strong>Dinamo </strong>ne treba kritizirati. Tri kola, pet bodova, bez primljenoga gola. Izgleda to jako dobro zasad u skupini, rekao nam je <strong>Jerko Leko</strong> i dodao:</p><p>- Vidjelo se kako Dinamo zbog svega igra baš na rezultat. Igrao je na sigurno, a rezultat je na kraju došao, to je najvažnije.</p><p>Dinamu je pobjedu donio <strong>Iyayi Atiemwen</strong>, igrač koji je bio otpisan u <strong>Maksimiru</strong>. Na kraju je ipak završio na popisu igrača za Europsku ligu, a sad je golom "modre" doveo na vrh skupine K.</p><p>- Izvađen je iz 'naftalina', a bio je junak. Eto, to je nogomet. Vidjelo se da na klupi baš i nema puno rješenja za napad, bilo je logično da uđe igrač koji je probojan, a on je na kraju sjajno zabio. Tko bi očekivao da će Atiemwen donijeti ovako važnu pobjedu - govori Leko, koji je u Dinamu igrao u dva navrata. od 1999. do 2003. i 2011. do 2014. godine.</p><p>- Baš su u ovoj utakmici nedostajali Petković i Gvardiol. Bruni odgovaraju ovakvi protivnici, da je on igrao, mislim da bi to išlo puno lakše. Gavranović se borio kao lav, dobio je mnogo duela, on i Bruno bi u paru lakše slomili Austrijance. Nedostajao je i Ivanušec, za njega bi bilo itekako puno prostora - kaže Leko, koji je nahvalio <strong>Joška Gvardiola.</strong></p><p>- Dobar je Joško na lijevom boku, ali odličan na stoperu. Baš je čudesan. Obrana Dinama je opet bila jako dobra u europskoj utakmici. S Gvardiolom to doista izgleda dobro. Opet je pokazao da je klasa - kaže Leko.</p><p>Dinamo ima pet bodova, Rijeka je na nuli nakon tri kola.</p><p>- Prvo je poluvrijeme Rijeka izgledala dobro, ali protiv Napolija morate zabiti još koji gol kad odigrate tako dobro. U nastavku je Napoli očekivano bio puno bolji. Šteta, Rijeka me malo podsjeća na nas otprije par godina u Ligi prvaka - rekao je i pojasnio:</p><p>- Tako je Dinamo u Ligi prvaka u nekim utakmicama igrao dobro po jedno poluvrijeme, a na kraju gubio. Tako i Rijeka sad, izgleda dobro 45 minuta, a bodova nema.</p>