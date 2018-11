Jesse Lingard likuje: 'Hrvati sad ste dobili svoje za Rusiju...'

Osjećaj je bio fantastičan, uzvratili smo Hrvatima za poraz u Rusiji, rekao je krilni napadač Manchester Uniteda Jesse Lingard koji je protiv Hrvatske ušao s klupe u 73. minute te je već u 78. zabio za poravnanje.

Društvenim mrežama se širi zafrkancija o tome kako Jesse Lingard nikad prije u karijeri nije zabio ovako jednostavan gol. Kada zabija - zabija fantastično, a danas nije imao težak posao jer je nekoliko centimetara pospremio dodavanje Harrya Kanea.

- Nikad nisam zabio 'normalan' gol. Rashford me zafrkavao, svi dečki su me zafrkavali, a sada sam napokon uspio i ispalo je dobro - rekao je presretni Lingard.

I thought you only scored bangers @JesseLingard? 🤣 Get in there boys!!! Through to the semis! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @England #ThreeLions pic.twitter.com/EoGpjhnNAA