Jeste li ga zaboravili? Metta World Peace opet mijenja ime

Stariji ga znaju kao Rona Artesta, mlađi više kao Mettu World Peaca, a svi zajedno kao jednu ludu glavu.

E, pa, rekli bi Amerikanci: "He's back". Artest, MWP ili kako god opet mijenja ime. Zapravo, to je već učinio. Odsad će se odazivati na ime Metta Sandiford-Artest. Jedna lijepa kombinacija prvog, drugog, i prezimena svoje druge supruge Maye Sandiford.

- Oženio sam se i odlučio sam uzeti ženino prezime - potvrdio je u emisiji "Inside the Green Room" prije nego se podsjetio na prvi put, na 2011. godinu.

Metta World Peace Changes Name Again, 'Metta Sandiford-Artest' https://t.co/i885iXJjyk