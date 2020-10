Jeste li gledali luđu utakmicu? Pogledajte sve sporne situacije s utakmice Hajduka i Gorice...

<p>Kada ste posljednji put gledali luđu utakmicu? Tri gola, tri penala, crveni karton, jadan VAR koji se pregrijao od silnog korištenja i koji je praktički sudio umjesto Damira Batinića. Ni iz šestog pokušaja <strong>Hajduk </strong>nije uspio pobijediti <strong>Goričane</strong> u Velikoj Gorici. Domaćini su se i ovaj put izvukli i u pravoj ludnici došli do pobjede od 2-1.</p><p>Odakle uopće krenuti? Hajduk je vodio golom Caktaša iz penala i u potpunosti dominirao. Redao je priliku za prilikom, a onda sam sebe upropastio. Darko Nejašmić je zamijenio umornog Stanka Jurića i odmah napravio glupost. Ni sam ne zna što je htio izvesti u svome kaznenom prostoru. Pokušao je driblati ili što već, izgubio je loptu, a onda na rubu šesnaesterca pokupio Darka Čanađiju. </p><p>Damir Batinić je nekoliko minuta gledao snimku, premišljao se, razmišljao, je li to unutra ili vani i na kraju je donio odluku. Pokazao je na bijelu točku. No nakon toga je nastupila još veća ludnica. Hari Vukas i cijela klupa Hajduka skočila je visoko u zrak nakon što je Josip Posavec obranio penal Lovriću, ali Batinić ih je ubrzo ražalostio. Po njegovom mišljenju, golman Hajduka je izašao s linije prije nego što je Lovrić izveo penal pa ga je Batinić ponovio. Lovrić je ovaj put ipak bio precizan. </p><p>Hajduk je nastavio s dominacijom unatoč primljenom golu, ali onda novi pucanj u nogu. Jedna dugačka lopta išla je prema Hamadu koji se sjurio prema golu Hajduka, a onda ga je za leđa povukao David Čolina i zaradio crveni karton. I ovaj put je Batinić gledao VAR, no ovaj put je nejasno zašto. Bio je to očit prekršaj, a onda je Osječanin shvatio da je Čolini pokazao izravni crveni pa ga je zaustavio na putu prema svlačionici da mu pokaže i drugi žuti. Bila je to malo čudna situacija i bespotrebna provjera VAR-a. Nasmijao mu se Batinić, ali pretpostavljamo da je mladi bek Hajduka neke druge misli imao u glavi.</p><p>Nakon toga smo već gledali blagu dominaciju Gorice koja je osam minuta kasnije iskoristila igrača više. Ognjen Mudrinski pucao je glavom, Posavec obranio, a Hamad iz odbijanca zabio za 2-1. Pomoćnik je prvo pokazao zaleđe, a onda se Batinić obratio već pregrijanom VAR-u. Opet dugo gledao i promišljao, a na kraju i dosudio gol za Goricu. I bio je u pravu. Vušković je u pokušaju pravljenja ofsajd zamke zaspao taman toliko da Hamad zabije regularan gol. </p><p>Trener Hajduka Hari Vukas je na klupi čupao kosu, Hajduku je prijetio čak peti poraz od Gorice na gostovanju i ukupno šesti, a Batinić je pokazao čak osam minuta nadoknade. Jairo je u 100. minuti utakmice pucao prema golu, a po nozi ga je zahvatio Mudrinski. I opet, po tko zna koji put, Batinić je koristio VAR. Pokazao je na penal, a Splićani su dobili priliku za bod. Kako u igri nije bilo Mije Caktaša, loptu je u ruke uzeo Jairo.</p><p>A bolje da nije. Kahlina ga je pročitao kao lektiru i osigurao Gorici veliku pobjedu. No ni tu nije bilo kraja. Batinić je opet išao gledati VAR jer je sumnjao da je netko od domaćina prerano utrčao. Na kraju je označio kraj utakmice, a VAR je mogao slatko i umorno zaspati. </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Sve sporne situacije možete pogledati<a href="https://www.tportal.hr/sport/clanak/video-hajduk-jos-jednom-zapeo-kod-gorice-bijeli-dominirali-poveli-pa-zaradili-crveni-karton-primili-dva-gola-i-promasili-penal-i-tako-sve-prokockali-20201003" target="_blank"> OVDJE</a>. </i></p><p>I tako. Ovo je bila deseta utakmica Hajduka i Gorice i čak šesta pobjeda za Goričane. Dvaput je pobijedio Hajduka, a dvaput je bio remi. Ni Vukas nije pronašao formulu, ali Splićani su ovaj put sami sebe pucali u nogu i sami su krivi za poraz. Imali su baš sve u svojim rukama, vodstvo i 'milijun' prilika, ali napravili su nepotrebni penal, crveni karton i sve je otišlo u prašinu. </p><p>Gorica je iskoristila poklone na pladnju i došla do velike pobjede i velikih šest bodova prednost ispred Hajduka. Uz to, opet su zasjeli na prvo mjesto s tri boda više od Dinama, ali uz dvije utakmice više. </p>