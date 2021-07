Španjolci su protiv Švicarske visjeli kao luster, ali opet su se izvukli, baš kao i protiv Hrvatske u osmini finala Eura.

Sretno i spretno, na krilima golmana Unaija Simona koji je skinuo dva penala u lutriji jedanaesteraca, Španjolska je prošla (4-2) u polufinale Europskog prvenstva. Odlučujući penal zabio je Mikel Oyarzabal.

- Ne možete tada promašiti jedanaesterac, jednostavno ne možete. Puno toga vam u trenutku tog udarca prolazi kroz glavu, ali imao sam jasnu ideju gdje i kako to pucati - rekao je igrač Real Sociedada.

Simon je imao nevjerojatan kiks protiv Hrvatske kada mu je Pedrijeva povratna lopta prošla ispod noge i završila u mreži, no danas se odužio s dva obranjena penala.

- Rekao sam Simonu da će ovo biti njegova večer. Kad je Busquets promašio, rekao sam mu da će zaustaviti tri penala. To se i dogodilo! Ja sam pucao zadnji, ali cijela momčad je stajala iza mene. To je naš zajednički prolazak i pobjeda - rekao je Oyarzabal.

Španjolci su poveli autogolom Zakarije u osmoj minuti. I to je bilo to od njih do kraja regularnog dijela utakmice. Nisu stvorili niti jednu ozbiljniju šansu, a to je iskoristila Švicarska koja je dominirala u drugom dijelu. Nakon silnih šansi, u 68. minuti je Shaqiri izjednačio na 1-1.

I u trenucima dok su Švicarci dominirali, sudac Michael Oliver je, za mnoge, napravio ogromnu pogrešku. Švicarac Freuler je uklizao Morenu i uzeo mu loptu, no Englez mu je pokazao direktan crveni karton. Bunili su se Švicarci, a ni VAR-u nije bilo ništa sumnjivo pa je Švicarska morala do kraja igrati s igračem manje. Od tada je na terenu postojala samo jedna momčad.

Furija je stvarala šansu za šansom, no Sommer je bio nevjerojatan. Skidao je sve redom pa smo s rezultatom 1-1 otišli prvo u produžetke, a onda i u lutriju penala. Dva Španjolca nisu zabila, no spasio ih je Simon koji je obranio dva penala, dok je Vargas promašio cijeli gol.

Španjolci su bili oduševljeni predstavom svog golmana.

- Kakva muda ima taj čovjek, jeste li to vidjeli? Nadam se da će Simon nastaviti na ovakvoj razini, njegove obrane bile su sjajne. Jačamo kao kolektiv, sto posto smo u turniru, u ovome natjecanju - rekao je Koke.

Nervozni Luis Enrique neprestano je šetao uz svoj prostor gore-dolje, stalno nešto savjetovao igračima, hvatao se za glavu nakon silnih promašaja. Živci su sve tanji, ali polufinale je tu.

- Ovo je bila moja najlakša utakmica s trenerske strane. Znali smo da ćemo sve napraviti kako treba i iskreno, više nismo ni mogli. Nema veze za sve one promašaje. Moreno, Morata, sve su to moji igrači, znam kroz što prolaze i kakvi su. Rekao sam uoči turnira da osam reprezentacija može uzeti naslov prvaka, mi smo sada među četiri - rekao je Enrique.

A što kaže opjevani junak Unai Simon?

- Nogomet je pošten. Mi smo ovu utakmicu pošteno pobijedili. Imali smo i grešaka, ali moramo ih brzo ispraviti jer za velike analize sada nema vremena. Jednom sam u karijeri u raspucavanjima zaustavio dva penala, ovo je za mene ostvarenje dječačkog sna. To što sam igrač utakmice za mene ne znači mnogo, dao bih tu nagradu Sommeru, vratar Švicarske bio je zaista sjajan.