Jesu li silne kritike opravdane? Petković: Ja sam koristan za momčad i kad ne zabijem gol...

<p>Gledamo ga svaku utakmicu, u Dinamu i u reprezentaciji. Polako se<strong> Bruno Petković</strong> vraća u formu nakon izbivanja zbog problema s koljenom. Ostavila je ta ozljedu na njemu traga, to nije sporno, a Bruno sam sebi nekad zna biti najveći kritičar.</p><p>Svjestan je kako u nekim utakmicama mora mnogo bolje, to i sam kaže u nekim neobaveznim razgovorima. “Morao sam bolje, jače”, to od njega često možete čuti. Nekad malo previše komplicira, a nekad su mu rješenja genijalna.</p><p>Vidjelo se u nekim utakmicama da još nije 100 posto spreman. Ali bi nastavak Lige nacija i Dinamov pohod u Europskoj ligi mogao dočekati u boljem raspoloženju. Kritizirali su ga prošlog mjeseca i izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> i trener Dinama Zoran Mamić. Dalić je govorio o tome kako je došao u reprezentaciju sa samo 20 posto kapaciteta, a Mamić o tome kako nije dovoljno fokusiran i da ne koristi potencijal koliko bi trebao. Obojica se slažu u tome da je Bruno potencijal i kvalitetu za<strong> Real i Barcelonu.</strong></p><p>Pitali smo Petkovića kako s malim odmakom gleda na izbornikove i trenerove izjave.</p><p>- Detalji tih izjava su podignuli više tenzija u medijima nego između mene i mojih trenera. Nemam se što opravdavati, ali smatram da nisam briljirao poslije ozljede, no polako se osjećam sve bolje. Ti isti treneri me gledaju svakodnevno na treninzima i jedini komentar koji moram dati na sve to jest na terenu. Nemam potrebe osjećati se lošije, čak i ako bude kritika, fokusirat ću se prvenstveno na svoje igre i ono što kažu treneri - rekao je Bruno, koji je ove sezone zasad zabio dva gola. Protiv <strong>Portugala</strong> u Portu i<strong> Istre 1961</strong> u Puli.</p><p>- Zabijam manje? Nikad nisam gledao samo svoju statistiku, golovi mi nisu problem jer vjerujem da sam koristio momčadi bez obzira na golove. Vjerujem da ću u sljedećem razdoblju pogurati i taj dio - rekao je Bruno, koji je dobio novu odličnu konkurenciju u napadu reprezentacije, napadača Osasune Antu Budimira.</p><p>- Svaka konkurencija je izrazito poticajna, za mene, za njega i za ostale. Nemam ništa protiv toga, Budimir, osim što je odličan igrač, odličan je čovjek. Znam ga iz druge talijanske lige, sjajan igrač s iznimnim karakteristikama - rekao je Bruno, koji dosad nije proveo mnogo minuta na terenu s Kramarićem.</p><p>- Andrej je fantastičan igrač, smatram da se naše karakteristike mogu upariti. Nismo mnogo proveli na terenu zajedno, ali ako dobijemo minute, uvjeren sam da ćemo ih znati iskoristiti - tvrdi Bruno, koji je nahvalio i debitanta u “vatrenima” Domagoja Bradarića.</p><p>Bruno za Hrvatsku ima deset nastupa i šest golova. Statistika koja zaslužuje pohvale. Odlična, nema što.</p>