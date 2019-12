Jesus se ispričao Dinamu: Žao mi je, nisam vidio da dečki leže

U najmanju ruku kontroverzan gol za izjednačenje zabio je Gabriel Jesus Dinamu u 24. minuti susreta koji je završio ovosezonsku europsku bajku Nenada Bjelice i njegove momčadi. Dinamo je poveo fenomenalnim golom Danija Olma iz voleja u 10. minuti, ali je kasnije poravnao rezultat upravo Jesus kada su dva igrača Dinama ležala na tlu.

- Nisam vidio igrače kako leže na tlu jer sam im bio okrenut leđima pa nisam niti mogao vidjeti. Želim im se ispričati zbog toga što nisam vidio - rekao je Jesus nakon utakmice, piše MEN.

No, uh, kako je eskaliralo u tom trenutku. Ademi je krenuo 'riješiti stvari' pa je zaradio žuti karton. Gojak je kasnije pogurao malo previsoko i prejako onaj lakat vjerojatno isto od posljedica ljutnje zbog toga gola. Sve je nekako krenulo po zlu.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Do kraja poluvremena "modri" su imali još šansi, no nisu ih iskoristili, ali ih je zato City naplatio u drugom dijelu. Još dva gola zabio je upravo Jesus uokvirivši tako svoje golove u hat-trick, a četvrti gol Cityja zabio je Folden.

Foto: Matthew Childs/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, Stojanović i Kadzior zabili su se u trenutku kada su htjeli doći do lopte koja je bila u nogama Cityjevih igrača, nakon čega se Kadzior ustao, a Stojanović je ostao ležati. U istoj je akciji kod šesnaesterca pao i Dilaver, no sudac nije zaustavio igru, a nisu niti igrači Cityja to napravili izbacivanjem lopte izvan terena, recimo. Ukratko, nisu pokazali fair-play na koji se engleska nogometna nacija toliko voli pozivati. No, eto, nakon utakmice Jesus kaže da mu je žao, ali ne zna ni sam koliko dinamovaca opet otvara Pandorinu kutiju i pitanje što bi bilo da je bilo...