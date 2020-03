Joanna nakon prebijanja ipak bez posljedica: Nema ozljeda!

Vidite ovu oteklinu? Osjetila sam to. Odradila je sjajan posao. Nešto je nedostajalo, ali osjetila sam sve udarce, od treće runde mi je počelo smetati, osjetila sam kako oteklina postaje sve veća, glava mi je pulsirala... Ali sve je u redu. Čestitam prvakinji. Sretna sam što sam odradila dobru borbu, rekla je poljska borkinja Joanna Jedrzejczyk (32) nakon poraza od Weili Zhang (30), dok joj je na čelu bio ogroman hematom kojeg je tu i tamo prekrivala poljskom zastavom.

Embed from Getty Images

Bio je to jedan od najboljih, ako ne i najbolji, ženski meč u povijesti UFC-a. Pet rundi 'rata' rezultiralo je izranjavanim licima na obje strane. Omalena Zhang slovi za jednu od žešćih udaračica u slamka kategoriji, a mnogo je čistih udaraca odsjelo na licu Poljakinje. Kao Rocky u najboljim danima čelom je blokirala brojne udarce, ali očito je čelo Sylvestera Stallonea moglo sve bolje amortizirati, dok je Joanna, kako su isticali komentatori, izgledala kao da ima umetke iz serije Star Trek.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

- Bila sam spremna na sve i svašta, obje smo pružile paklenu predstavu. Ponosna sam na sebe i tim, naporno smo radili - rekla je Joanna i dodala kako se još planira boriti i napadati titulu jer se osjeća kao prvakinja.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Suci su podijeljenom odlukom odlučili kako prvakinja ipak ostaje Weili Zhang, a nakon meča obje su borkinje prevezene u bolnicu kako bi se utvrdila ozbiljnost njihovih ozljeda.

Nismo u mogućnosti objaviti video borbe zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video iz borbe možete pogledati OVDJE.

- Upravo smo se vratili iz bolnice. Weili je u svojoj sobi i odmara. Nema ozbiljnijih ozljeda i dobro je raspoložena - napisao je na Instagramu menadžer prvakinje Brian Butler, dok je novinar Ariel Helwani na Twitteru objavio kako ni Poljakinja nije ozbiljnije ozlijeđena.

Joanna Jędrzejczyk was just discharged from the hospital, according to her team. No significant injuries, they said. Here she is leaving moments ago. 📷 @gldlx pic.twitter.com/y58z4EjMx5