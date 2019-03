'Joao Felix? Ma mene fascinira kakve mi tek imamo igrače...'

Dinamo je odigrao još jednu veliku utakmicu, u Maksimiru je u četvrtak 'pala' (1-0) Benfica. Plavi su napravili veliki korak prema četvrtfinalu Europske lige, ali i potpuno zatvorili mladu zvijezdu Benfice 19-godišnjeg Joao Felixa...

- Dobro smo odigrali, bili koncentrirani, pokazali da nije uvijek sve u priči tko je favorit. Imali smo dosta prigoda, a Benfici smo dopustili tek jednu opasniju situaciju, tu su nas malo 'prevarili', ali Livaković je to obranio i sve je ispalo jako dobro - kaže Emir Dilaver.

Vi ste nedavno poručili kako s ovim Dinamom u Maksimiru nema zajeban...?

- Haha, rekao sam i prije ovog susreta da ne bi potpisao 0:0, znam da imamo igrače koji uvijek mogu zabiti, ali i da mi možemo sačuvati našu mrežu. Sretan sam jako, ali još je kraj daleko. Ponizni smo, ne letimo visoko, znamo što moramo napraviti u Lisabonu. Ali, prvo nas sada očekuje Rijeka, idemo utakmicu po utakmicu, nema nikakvog preskakanja. Prvo idemo riješiti prvenstvo, opet malo odmaknuti suparnicima, a onda idemo nastaviti jako i u Europi dalje.

Kako vas se dojmio taj Joao Felix, igrač vrijedan 120 milijuna eura?

- Vidjeli ste sve, mali sigurno ima kvalitetu, ali jučer nije toliko toga pokazao. No, mene fascinira kakve mi imamo igrače, koliko oni onda moraju vrijediti. To je tako u nogometu, kažem 'mali' je sitan, sigurno i fantastičan igrač, ali vjerojatno i njemu treba koji stariji igrač u momčadi da ga malo bodri, podrži i gurne prema naprijed - završio je Dilaver.

Ameru Gojaku ovo je bila druga pobjeda u karijeri protiv najveće zvijezde Benfice, mladog Joao Felixa pobijedio je i u dresu BiH reprezentacije do 21 godine. Tada je završilo 3:1.

- Ma tek je gotovo prvo poluvrijeme, pred nama je još teško gostovanje u Portugalu. Osobno vjerujem u prolaz, mi uvijek vjerujemo u sebe, zato i jesmo zasluženo dogurali do osmine finala Europske lige. I znamo kako možemo igrati protiv svakoga. U četvrtak smo odradili sjajnih 90 minuta, sada čekamo Rijeku, a onda ćemo se sljedeći tjedan protiv Benfice još jednom 'baciti na glavu' - kaže Amer Gojak.

Kako je izgledala ta utakmica BiH i Portugala? Je li vas se tada dojmio Joao Felix?

- Sjećam se tog dvoboja jako dobro, oni su dominirali prvih 15-ak minuta, a onda smo se mi opustili i baš ih 'ubili'. Sve se vidi po rezultatu, ali tu smo utakmicu mogli dobiti i uvjerljivije, zabiti im još dva-tri gola. Joao Felix? Ma ne bi komentirao te cijene, koliko koji igrač vrijedi, to nije moja stvar. Želim se zahvaliti navijačima koji su nas još jednom nosili od prve do zadnje minute, bila je sjajna atmosfera. A mi želimo još više, skroz do finala - završio je Gojak.