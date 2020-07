Joj, Slavene! Novi kiks još malo poljuljao san o Premiershipu

Drugi remi u nizu za WBA Bilića i Krovinovića znači da Leeds ima širom otvorena vrata prvog mjesta, ali i da se Brentford može približiti na samo bod zaostatka dva kola prije kraja Championshipa

<p>Trudio se <strong>West Bromwich Albion</strong>, svim silama pokušao doći do gola i pobjede nad Fulhamom, ali završilo je 0-0 pa će <strong>Slaven Bilić</strong> imati o čemu brinuti u posljednja dva kola Championshipa.</p><p>Najbolju priliku za WBA propustio je <strong>Grady Diangana</strong> u 68. minuti kad je sam sa sedam, osam metara pucao malo pokraj gola, a pet minuta poslije<strong> Anthony Knockaert</strong> zaledio je Bilića sjajnim volejem s 20-ak metara koji je odsjeo na prečki.</p><p>U završnici je WBA dvaput tražio penal, ali glavni sudac <strong>Geoff Eltringham</strong> nije im udovoljio.</p><p>Nakon drugoga uzastopnog remija i čak 16. u 44 utakmice, ovaj put na Hawthornsu, WBA je i dalje drugi, ali više praktički nema pravo na pogrešan korak želi li izboriti izravan plasman u Premiership vrijedan oko 200 milijuna funti.</p><p><strong>Leeds</strong> ostaje vodeći s dva boda više i utakmicom manje pa bi očekivanom pobjedom kod fenjeraša Barnsleya u četvrtak mogao praktički osigurati prvo mjesto i povratak u elitu nakon 17 godina.</p><p>Slavenu i <strong>Filipu Krovinoviću</strong>, koji je na ovoj utakmici ušao u trećoj minuti nadoknade, situacija nije tako komotna, ali i dalje imaju sve u svojim rukama. I drugo mjesto donosi izravan plasman u Premiership, a trećeplasirani Brentford zaostaje četiri boda uz utakmicu manje.</p><p>Dakle, ne želi li ovisiti o drugim rezultatima i osigurati promociju prije play-offa, WBA bi trebao pobijediti i Huddersfield Town na gostovanju, koji je 20. i grčevito se bori za ostanak, pa i Queens Park Rangers na domaćem terenu.</p><p>Trećeplasirani <strong>Brentford</strong>, pak, u sriejdu dočekuje osmi Preston North End koji se bori za doigravanje, potom gostuje kod Stoke Cityja koji je praktički osigurao ostanak, a u zadnjem kolu dočekuje posljednji Barnsley.</p><p>Ako može izvući išta dobro iz utakmice s Fulhamom, to je za Bilića činjenica što je upravo taj protivnik ostao pet bodova iza njega i teško ga može ugroziti u borbi za drugo mjesto.</p><p>Ne uspije li završiti na nekome od prva dva mjesta, West Bromwichu slijedi lutrija play-offa u kojem sudjeluju momčadi od četvrtog do sedmog mjesta. Kroz dva polufinala i eventualno finale na Wembleyu tražio bi veliku nagradu ulaska u Premieship, ali nadamo se da će sve riješiti i prije toga.</p>