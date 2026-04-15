'Joker karta ostaje u igri'. FNC potvrdio veliku vijest, uskoro se očekuje spektakularna borba?

Nakon nekoliko dana neizvjesnosti koja je zabrinula fanove, vodeća regionalna MMA promocija Fight Nation Championship (FNC) potvrdila je ostanak jedne od svojih najvećih zvijezda. Srpski borac Aleksandar "Joker" Ilić (18-7) potpisao je novi ugovor, a vijest je objavljena u prepoznatljivom stilu - spektakularnom objavom na Instagramu koja je odagnala sve sumnje o njegovoj budućnosti u organizaciji.

"Joker karta ostaje u igri", napisao je FNC na društvenim mrežama i tako dodatno podigao uzbuđenje navijača.

Samo nekoliko dana prije službene potvrde, činilo se da je suradnji došao kraj. Ilić je na svom profilu objavio kako napušta FNC zbog neuspješnih pregovora oko novog ugovora. Ipak, situacija se dramatično promijenila. Već sljedećeg dana pojavile su se informacije da je nakon razgovora s predsjednikom FNC-a, Draženom Forgačem, dogovor ipak blizu.

Službena objava u srijedu potvrdila je preokret, čime je stavljena točka na kratku, ali napetu sagu. FNC je u opisu objave istaknuo Ilićev dominantan niz od tri pobjede u promociji, zaključno s trijumfom nad Miranom Fabjanom kojim je osigurao pobjedu za "Team Joker" u drugoj sezoni FNC-ovog reality showa.

Ono što fanovi najviše očekuju je kada će opet u kavez. To bi moglo biti uskoro jer se već uvelike priča da će Ilić napasti titulu srednje kategorije (do 84kg) koju drži hrvatski borac Đani Barbir. Šuška se da bi spektakularna borba trebala biti na FNC-u 31 u Beogradu 30. svibnja. Kako stvari stoje, sve je spremno za vruhnsku tučnjavu i apsolutni spektakl u kavezu.