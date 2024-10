Jokić ispisao povijest u pobjedi Nuggetsa. NBA ovakav učinak nije vidjela duge 62 godine...

Košarkaši Denver Nuggetsa stigli su do druge pobjede u sezoni, no ponovno su za nju morali dodatno zapeti. Nakon što su u srijedu pobijedili Toronto Raptorse u produžecima rezultatom 127-125, u noći sa srijede na četvrtak pali su i Brooklyn Netsi, također nakon dodatnih pet minuta igre. Nuggetsi su slavili s 144-138, a najraspoloženiji ponovno je bio Nikola Jokić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Čistio je štale, nitko nije htio s njim na basket, zezali ga da je debeo: Sad je najbolji u NBA ligi | Video: 24sata/Video

Jokić je postigao 29 koševa, a imao je i 16 skokova i 18 asistencija. Ovakav nevjerojatan triple-double nitko nije postigao još od 1962. godine, kada je Oscar Robertson posljednji put ostvario isti učinak. Srpskom košarkašu ovo je bila sedma utakmica u karijeri u kojoj je imao 25 ili više koševa u kombinaciji s 15 ili više skokova i asistencija. Time je Jokić postao vodeći u ligi, budući da svi aktivni NBA igrači zajedno nemaju toliko sličnih učinaka. Stoga su se, iako je odigrano tek četiri utakmice, već počele javljati glasine da bi srpski centar mogao osvojiti četvrtu nagradu za najkorisnijeg igrača osnovnog dijela sezone.

>>NAJBOLJI TRENUTCI JOKIĆA PROTIV NETSA<<

Osim Jokića, kod Nuggetsa su briljirali i Aaron Gordon s 24 poena te Jamal Murray s istim brojem poena. Najraspoloženiji igrač Netsa bio je Dennis Schröder s 28 koševa, dok su ga slijedili Cam Thomas s 26 i Cameron Johnson s 20 poena.

Dallas na krilima Dončića do nove pobjede

U drugoj utakmici Dallas Mavericksi pobijedili su Minnesotu Timberwolves rezultatom 120-114. Prednost je tijekom većeg dijela prvog poluvremena bila na strani Minnesote, koja je u jednom trenutku stigla i do +10, no za Luku Dončića to nije bilo dovoljno, pa je uslijedio preokret. Drugo poluvrijeme, a posebno zadnja četvrtina, bile su demonstracija moći Dallasa. U jednom trenutku stigli su do +13, što im je bila najveća prednost u utakmici.

Iako Dončić nije bio najučinkovitiji pojedinac, što je postigao Irving, imao je sjajnu večer s 24 poena, osam skokova i devet asistencija. S druge strane, Kyrie Irving upisao je 35 poena, četiri skoka i pet asistencija. PJ Washington i Daniel Gafford također su ostvarili dvoznamenkaste brojke sa 17, odnosno 14 poena. U momčadi Minnesote najbolji je bio Anthony Edwards s 37 poena i šest skokova, a dobru partiju imao je i Julius Randle s 20 poena, sedam skokova i jednom asistencijom.

U ostalim dvjema utakmicama Utah Jazz nastavio je niz poraza te je izgubio od Sacramento Kingsa rezultatom 96-113, dok su Golden State Warriorsi pobijedili New Orleans Pelicanse 124-106.