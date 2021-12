Za samo 496 utakmica je Nikola Jokić došao do 63. triple-double učinka u karijeri i tako prestigao Jamesa Hardena kojemu je za to trebalo 1014 utakmica, odnosno duplo više! Srpski košarkaš juri prema još jednoj MVP tituli, no morat će poraditi i s momčadi jer su njegovi Nuggetsi izgubili kod kuće od Minnesota Timberwolvesa (124-107).

Mnogo se utakmica igralo noćas, a gledali smo i hrvatski okršaj u kojemu je bolji bio Bojan Bogdanović sa svojim Jazzerima protiv Zupčevih Clippersa (124-103). Čudesnu je šutersku večer imao Babo koji je ubacio 20 koševa uz šut iz igre 7/10, dok je iza linije za tri poena pogodio šest puta u sedam pokušaja. Hrvatski centar pak je s druge strane ubacio četiri koša u 18 minuta.

U ostalim okršajima su Lakersi nakon produžetaka svladali Dallas bez Dončića (107-104), Cleveland je kod kuće deklasirao Rocketse (124-89), a Atlanta Hawksi su slavili an gostovanju kod Orlanda (111-99). Ozljedama načeti Miami svladao je Philadelphiju 101-96, dok je Jrue Holiday predvodio Milwaukee Buckse kod Indiana Pacersa (114-99).

Pelicansi su u Oklahomi slavili 113-110 s 34 koša Brandona Ingrama i tricom Devonte'a Grahama s 20 metara sa svukom sirene, a raspucani Gordon Hayward predvodio je Charlotte Hornetse s 41 košem u slavlju protiv San Antonio Spursa (131-115). Memphis Grizzliesi su slavili kod Portlanda 113-103, a Sacramento Kingsi su kod kuće bez većih problema pobijedili Washington Wizardse (119-105).