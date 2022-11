Jokić srušio i Chamberlaina, Netsi suspendirali Irvinga

Košarkaši Golden State Warriorsa poraženi su 129-130 na gostovanju u Orlandu, iako je Stephen Curry završio utakmicu sa 39 koševa i devet asistencija, a Denver je do pobjede u Oklahoma Cityju (122-110) predvodio Nikola Jokić koji je novim "triple-double" učinkom nadmašio i legendarnog Wilta Chamberlaina.

Warriorsi su nakon početnih 3-2 nanizali četiri poraza, a u novoj sezoni još nisu osjetili slast pobjede na gostujućem parketu (0-5).

- Odigrali smo devet utakmica i imamo dobar uzorak za kombinacije u momčadi pa je vrijeme da probamo nešto drugačije. Svi će dobiti priliku. Moramo pronaći kombinaciju koja će 'kliknuti' - izjavio je trener aktualnih NBA prvaka Steve Kerr.

- Dali smo im 46 slobodnih bacanja, a tako se ne može pobjeđivati u NBA ligi. Čak i kad smo imali 16 koševa prednosti, nije to izgledalo dobro, prolazili su nam na sve strane do polaganja. Svi će protiv nas željeti biti u najboljem izdanju i to smo dobili od njih - dodao je Kerr čija je momčad izvela čak 31 slobodno bacanje manje od igrača Magica.

Foto: Mike Watters

I Draymond Green se okomio na obranu kakvu u ovom trenutku igraju Warriorsi.

- Kad imaš učinak 3-6, onda moraš sve analizirati. No, ponovit ću, radi se o našoj obrani. Ona nije na razini potrebnoj za pobjeđivanje - rekao je Green koji je 31 i pol sekundu prije kraja završio nastup zbog šest osobnih pogrešaka.

Golden State je 4:20 minuta prije kraja treće četvrtine, nakon uzastopnih trica Curryja i Poolea, imao 15 koševa prednosti, ali je Orlando do kraja tog dijela utakmice smanjio zaostatak na samo dva poena (98-96).

U zadnjoj četvrtini je Orlando došao i do devet koševa prednosti, ali su momčadi u zadnju minutu ušle izjednačene (126-126) nakon osme Curryjeve trice. No, istom je mjerom odgovorio Jalen Suggs, a potom i ukrao loptu te povećao prednost na +4 (130-126). Klay Thompson je 29 sekundi prije kraja tricom donio Golden Stateu priliku za pobjedu, ali je isti igrač s istekom vremena promašio šut sa četiri metra i ostao na 27 poena.

Orlandu (2-7) ni pobjeda nije pomogla da se pomakne s dna ljestvice Istočne konferencije, ali svakako će značiti nešto za samopouzdanje momčadi. Pogotovo za igrače s klupe koji su donijeli značajnu razliku u odnosu na pričuvne igrače Golden Statea (45-23). Chuma Okeke je postigao 16, R. J. Hampton 15, a Kevon Harris 12 koševa.

Najbolji igrač Orlanda bio je Jalen Suggs sa 26 koševa i devet asistencija, koji je u zadnjoj minuti ukrao i loptu Stephenu Curryju, što je bila zadnja od njegove četiri 'krađe' na utakmici.

- Bilo je dosta zabavnih trenutaka, a to je svakako bio jedan od takvih, jedan od najboljih - rekao je razigravač Magica.

Prvi izbor ovogodišnjeg drafta Paolo Banchero imao je još jednu vrlo dobru večer u kojoj je postigao 22 poena uz osam skokova i tri asistencije. Franz Wagner je postigao 19 koševa za pobjednike.

Za razliku od Orlanda, Oklahoma City Thunder nisu izašli kao pobjednici iz domaćeg dvoboja protiv favoriziranih gostiju. Denver je u Paycom Centeru slavio sa 122-110, a pritom je Nikola Jokić došao do još jednog povijesnog učinka. Naime, dvostruki MVP NBA lige je ubacio 15 koševa uz 13 skokova i isto toliko asistencija, što mu je bio treći ovosezonski "triple-double", a ukupno 79. u karijeri, čime je nadmašio legendarnog Wilta Chamberlaina, koji je bio prijašnji rekorder među centrima sa 78 utakmica u kojima je imao "triple-double" učinke.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Nuggetsi su već u prvoj četvrtini došli do dvoznamenkaste prednosti, a u drugoj su otišli i do najvećih +19, ali su dopustili domaćoj momčadi povratak u utakmicu. Thunder je krajem treće četvrtine došao do prvog vodstva na utakmici, ali se Denver sredinom zadnjeg dijela dvoboja ponovno odvojio i mirno došao do pete pobjede u sezoni (5-3).

- Jesmo li bili dobri svih 48 minuta? Ne. No, ono što me najviše čini ponosnim je činjenica da smo se vratili i pregrupirali nakon njihove velike serije u trećoj četvrtini, kad smo prestali igrati obranu i gubili lopte. Nismo paničarili - rekao je trener Nuggetsa Michael Malone.

Najbolji strijelac Denvera bio je Aaron Gordon s 27 koševa, dok je povratnik Jamal Murray ubacio 24. Bruce Brown je sa 15 poena, devet asistencija i pet skokova dao veliki doprinos s klupe.

Najbolji igrač Thundera još je jednom bio Shai Gilgeous-Alexander sa 37 koševa, a promašio je svega četiri šuta iz igre (13/17) te pogodio svih 11 slobodnih bacanja. Luguentz Dort je dodao 19, a Josh Giddey 16 poena za Oklahomu koja je u prvih osam utakmica ostvarila polovičan učinak (4-4).

A Brooklyn Netsi suspendirali su Kyrieja Irvinga zbog promoviranja antisemitskog filma na barem pet utakmica tijekom kojih neće dobiti plaću. Irving se nije ispričao na traženje povjerenika Lige Adama Silvera, a Netsi su ustvrdili da "Irving trenutno nije podoban za povezivanje s Brooklyn Netsima.

"Bili užasnuti kada smo vidjeli da je Kyrie nakon što je dobio šansu u medijima, odbio nedvosmisleno reći da nema antisemitskih uvjerenja, kao i priznati mrzilački materijal u filmu. Ovo nije prvi put da je dobio priliku to učiniti, no to nije napravio. Činjenica da se nije odrekao antisemitizma kada mu se za to pružila jasna prilika duboko je uznemirujuća, protivno je vrijednostima naše organizacije i predstavlja ponašanje štetno za ekipu. Sukladno tome, mišljenja smo da on trenutno nije podoban da bude povezivan s Brooklyn Netsima", priopćio je klub.

Irving je, pak, priznao kako je promoviranje filma na društvenim mrežama imalo negativan utjecaj na židovsku zajednicu te je obećao i donirati 500.000 dolara organizacijama koje rade na iskorjenjivanju mržnje i netolerancije.

