Francis Ngannou je nokautirao Stipu Miočića, osvojio teškaški pojas te odmah poslije borbe prozvao Jona Jonesa.

Kontroverzni američki borac se nedavno prebacio u tešku kategoriju i bilo je za očekivati da će on biti sljedeći Ngannouov protivnik, ali obzirom na njegove posljednje ispade na Twitteru, bit će pravo čudo ako ga UFC i dalje zadrži u svojoj organizaciji.

Jones je nakon Ngannouve pobjede na Twitteru napisao: Pokažite mi novac. S tim je jasno dao do znanja da će borbu prihvatiti samo ukoliko dobije zadovoljavajući ponudu, ali nije očekivao ovakav odgovor šefa UFC-a Danea Whitea.

- Da sam Jon Jones i da sam kod kuće gledao ovu borbu, počeo bih skidati kilograme za srednju kategoriju. Ja ovdje mogu sjediti cijeli dan i objašnjavati vam što znači poruka da vam se pokaže novce. Možeš ti uvijek reći da se želiš boriti protiv nekoga, no pitanje je želiš li to zapravo - odgovorio mu je White, a to je razbjesnilo kontroverznog Jonesa koji je zatražio od UFC-a da ga otpusti!

- Radije biste me imali u blizini i tretirali me kao go*no. Kunem se da UFC industrija za mene nije bila ništa drugo nego depresivna. Imam osjećaj kao da su mi odrezali krila. Samo me otpustite. Kakvo je ovo čudno sra**e, očito je da me šef mrzi. Dopustite mi da svoj posao preselim negdje drugdje. Više se ne trudim biti sjajan zbog drugih ljudi, pokušavam biti sjajan zbog sebe. A nema ničeg sjajnog u tome da me se iskorištava. Nemate pojma koliko se uvrijeđeno osjećam - napisao je uvrijeđeni borac nekoliko tweetova koje je na kraju izbrisao.

Jon Jones (33) je jedan od najboljih boraca koje smo imali priliku gledati, ali imao je toliko ispada tijekom karijere. Nekoliko puta je bio dopingiran, također je nekoliko puta vozio automobil pod utjecajem alkohola, a jednom je uhvaćen i s pištoljem.

Izgleda da je potrošio sav kredit kod Whitea koji mu više ne želi pogodovati. No, šefu UFC-a je novac najbitniji, što je već bezbroj puta pokazao, a i sam je svjestan koliki bi interes javnosti bio za meč između kamerunskog diva i bivšeg vladara poluteške kategorije.

Ovaj put je Jones otišao korak dalje te zatražio raskid ugovora, a samo dan prije toga tražio je borbu za naslov. To je klasični Jones, a u sljedećim danima ćemo vidjeti kako će se ova sapunica dalje odviti.