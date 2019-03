Jones poručio Whiteu: Stipe je zaslužio revanš sa Cormierom

Vjerujem, zaista vjerujem. Znate, Stipe je napravio toliko mnogo za teškašku diviziju. On je izuzetno uzbudljiv borac. Završio je jako mnogo protivnika. A onda je sve to završilo tako brzo i ne dati mu priliku da pokaže što zaista može protiv Cormiera, siguran sam da se osjeća kao da je pokraden. Bilo bi sjajno vidjeti revanš, o da, prokomentirao je UFC-ov prvak u poluteškoj kategoriji Jon Jones stanje na relaciji Miočić - Cormier - UFC, prenosi Fight site.

Američki borac hrvatskih korijena Stipe Miočić nije bio u ringu još od 7. lipnja 2018. godine kad je izgubio svoju teškašku titulu u okršaju protiv Daniela Cormiera. DC ga je tada nokautirao krajem prve runde, a Miočić od tada vodi kampanju za uzvratni meč koji još nije dobio. Ne želi čuti za nikog drugog u ringu protiv sebe osim Daniela Cormiera.

Bilo kako bilo, DC se trenutno vodi kao ozlijeđen te je upitno kad će opet kročiti u oktogon, a teško je za očekivati da će Stipe nakon skoro godinu dana neaktivnosti odmah uskočiti na mjesto izazivača. Opet se vraća Francis Ngannou koji je u zadnja dva meča protiv Velasqueza i Blaydesa u oktogonu sveukupno proveo minutu i 11 sekundi jer je sve završio brzim nokautima.

Jones je prokomentirao i mogućnost prelaska u kategoriju više gdje bi se opet mogao susresti s Cormierom, a to bi značilo da će Stipe morati 'stati u red' iza još jednog borca.

- Ako me fanovi dovoljno jako žele vidjeti u teškoj diviziji, UFC meni to mora omogućiti na financijskom planu. Ako to ne učine, ostat će uvijek na mogao je, moglo je, trebalo je… Ako me šaljete u bitku protiv jednog od najboljih boraca ikada i moram se žrtvovati jer ću u tom meču biti manji protivnik, onda to mora imati smisla za mene financijski. Ja imam već 2-0 protiv njega i nemam što dokazati. Tako da je pritisak na Danielu. Ja sam GOAT ove generacije, a on to zna. I fanovi to znaju - završio je 'Bones'.