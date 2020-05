Jordan mi je rekao: Duk, ne mogu, prazan sam, strah me...

U prosincu 1998. godine naš novinar vodio je razgovor sa scoutom Chicago Bullsa Ivicom Dukanom, a glavna tema bila je odlazak velikog Michaela Jordana u igračku mirovinu te sve što je prethodilo toj odluci i kako Bulls i NBA liga planiraju nastaviti dalje bez njega. Dvadeset i više godina kasnije, u vrijeme kad nas je ESPN dokumentarcem 'The Last Dance' podsjetio na vrijeme velike dominacija Jordanovih Bullsa, lijepo se prisjetiti kako smo uz Kukoča u velikim Bullsima imali još jednog 'svog' čovjeka te iz njegovih tadašnjih riječi shvatiti što se u stvari događalo i kakvi su bili planovi za 'život nakon Michaela'... Dukan je bio desna ruka GM-a Bullsa Jerry Krausea, a neki detalji o kojima je pričao 1998. nisu otkriveni ni u 'The Last Danceu'...

Foto: KK Split

- Jedno je sigurno, ništa više neće biti kao prije, a ova će se sezona pamtiti kao svojevrsna prekretnica. Nemojte misliti da je to zbog 'lockouta', odlazak velikog Michael Jordana zasjenio je i tako krupan događaj kao što je odgađanje početka NBA lige. Kao što se godine računaju prije i poslije Kristovog rođenja, tako će se i NBA vrijeme dijeliti na razdoblje prije i poslije Jordana. Ostatak, vrijeme dok je igrao, ostat će svima, bez iznimke, u nezaboravnom sjećanju. Oni koji ga nisu voljeli, ukoliko takvih uopće ima, pamtit će nevjerojatnu dominaciju kojom je uništavao ambicije njihovih ljubimaca. Onom puno većem broju obožavatelja u sjećanju će ostati najbolji košarkaš svih vremena, igrač koji je svojom dominantnom pojavom zasjenio sve.

- I ne zaboravite, događalo se to u vrijeme kada je NBA dosegla vrhunac, na kojem će se teško održati. Bilo je velikih igrača i prije Jordana. Kad su jedan po jedan odlazili u mirovinu, uvijek se pisalo i govorilo kako ništa neće biti kao prije, ali ovaj put bi stvarno moglo biti tako. Suvišno bi sada bilo nabrajati što je sve Michael donio Bullsima i NBA ligi u materijalnom, opipljivom smislu. Ono puno važnije, njegove su ljudske kvalitete, zbog njih je cijenjen puno više. Bio je ne samo vođa i primjer na terenu, nego u svim situacijama. Uzor i pokretačka snaga. Bio je autoritet i za jednog Rodmana, koji je toliko jaka ličnost da ne priznaje baš "svakoga" za vođu.

- Sve je počelo lockoutom koji je, definitivno se to pokazalo, velika pogreška igrača. Čak ne toliko igrača, koliko ljudi koji ih vode, managera. Nepravedno bi bilo sada, kada je sve gotovo, govoriti o pogreškama samo jedne strane, no jedno je definitivno sigurno. Ugovori su dosegli astronomske brojke i nešto je trebalo mijenjati. Nije sporno ako jedan velikan dobije 20-30 milijuna $ po sezoni, problem su klinci koji nisu ništa postigli, a dobivaju više-milijunske ugovore. Nešto je svakako trebalo promijeniti, zaštititi većinu igrača, a onemogućiti novacima da potpisuju za astronomske svote. Čini mi se da je sada velika većina igrača zadovoljna. Zapravo 98% njih dobilo je povoljnije uvijete, izgubili su naravno oni koji imaju najviše.

- Zadovoljena je srednja i niža klasa igrača, a takvih je većina. Kao što sam rekao prije dva-tri mjeseca, lockout će biti gotov kada igrači shvate da im više, iz tjedna u tjedan, ne stižu čekovi sa plaćama. Nitko ne voli gubiti novac, posebno ne oni najbogatiji. I sa vlasničke točke gledišta ovo je dosta kvalitetno rješenje i dogovor koji bi mogao dugo potrajati. Na žalost, da bi se postigao dogovor, morao se povući ovako drastičan potez, koji pored postignutih sporazuma o plaćama nije donio ništa dobroga, dapače štetu ćemo svi osjećati još jako dugo. Povjerenje ljubitelja košarke, koje je stjecano jako dugo, stavljeno je na kušnju. Pitanje je kako će navijači reagirati. O 'lockoutu' se puno pisalo i još će se pisati o njegovom utjecaju na popularnost lige, ali vjerujte, da je Michael ostao 'lockout' se ne bi niti osjetio. Tolika je njegova karizma. On je pored svih svojih igračkih i ljudskih kvaliteta jedan sjajan proizvod kojeg je liga jako dobro plasirala i na njemu zarađivala. Neosporno je da bi moglo doći do kratkotrajnog pada popularnosti, no novo vrijeme nosi nove ljude i nove izazove.

Foto: 24sata

- Liga će morati iznjedriti novog 'Boga' kojem će se svi klanjati. Budite uvjereni, Stern i ostali odgovorni za poslove oko NBA imaju spremne odgovore na sve. Liga se od svog postanka razvijala i uvijek išla naprijed. Sigurno je da je ovo jedan neugodan udarac, ali budite bez brige. Kvalitetne igrače i NBA utakmice gledat ćete i sljedećih godina. Ovo je zlatna žila koja ima još puno toga za dati. Malo strpljenja i opet će biti po starom. Veliki je novac u pitanju da bi se dopustio nekakav veliki zaokret.

- Ne bi se moglo reći da je Michael otišao isključivo zbog lockouta, ali svakako mu je pogodovao, bio je jedan od najvažnijih razloga. Navikao se na odsustvo sa terena, a olakotna okolnost je što ni ostali nisu igrali, tako da mu je ovo do sada bio jedan vid produženog godišnjeg odmora. Osim toga da je nastavio i osvojio još jedan prsten bilo bi to normalno. U ovoj okrnjenoj sezoni, koju i onako nitko neće uzimati ozbiljno, to bi se i očekivalo, jer je Bullsima ionako umor bio najveći protivnik. S druge strane, ukoliko ne bi uspio osvojiti prsten, otišao bi na potpuno drugačiji način. Ovako odlazi kao pobjednik, na štitu.

- No nije jedini jedini razlog odlaska lockout. Nije to niti odlazak Jacksona, Pippena, niti zasićenje, pomanjkanje izazova, niti briga za obitelj, nego sve po malo. Michael je perfekcionista. Jackson se u taj svijet teško, ali idealno uklopio. Phil je tvrdoglavo inzistirao na kolektivnoj igri, a kad je uspio svog najboljeg igrača uvjeriti da Bullsi mogu biti prvaci jedino ako svih pet igrača na terenu bude ubojito, stvorena je velika momčad. Od tada je Phil, iako se mora priznati da je pomalo čudan tip, zadobio Michaelovo bezgranično povjerenje.

S druge strane, Pippena mali broj igrača doživljava kao velikana. Mnogi su skloni mišljenju da je dobar samo kao 'druga violina'. Michael je jedan od onih koji Pippena bezgranično voli i podržava. Samo on zna koliko mu je lakše igrati kada uz sebe ima tako kvalitetnog suigrača. Nije bez razloga podigao svoj glas i uvjetovao nastavak karijere u Bullsima ostankom Pippena i Jacksona. Odlazak njih dvojice Michael ne bi mogao nikako nadoknaditi. Bez Phila i Scottieja, bez obzira na sva pojačanja, bili bi to neki drugi Bullsi.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Da bi razumjeli jedan od važnijih razloga za odlazak, morate poznavati Michaelovu psihu. On je igrač kojem treba izazov, tek tada je pravi. Kada ga najviše napadaju i omalovažavaju, kada se svi trude da ga onemoguće, onda je najjači. Samo velikani poput njega imaju takve osobine. Pokušali su ga potaknuti kojekakvim anketama, u kojima je većina ispitanika odgovarala da im je svejedno hoće li igrati golf ili košarku, ali se nije ulovio u zamku. Kada smo posljednji put razgovarali, rekao mi je: "Duk, prazan sam, nemam više motiva. Nije mi toliko teško što neću igrati utakmice regularne sezone, ali doigravanje, toga me je strah. Doigravanje je ono za što sam igrao svake sezone, to je vrhunac užitka. Obične utakmice i one u finalima su neusporedive, kao dva sporta. Strah me da neću izdržati." Zato je i ostavio onaj jedan posto šanse da se vrati. Nikad ne reci nikad. Ali objektivno rečeno, mislim da je ovaj put gotovo. Čovjek koji u 36. godini izgleda i igra kao da ima desetak manje, koji je na vrhuncu karijere, sigurno bi ovakvim intenzitetom mogao odigrati još nekoliko sezona, a u 'brzini niže' valjda još deset.

Foto: hopedupo

- Nikad neću zaboraviti njegovu posljednju akciju u lanjskom finalu protiv Utaha. Kako je samo 'ukrao' loptu i sam riješio posljednji napad. To mogu samo najveći. Kada momčadi nije išlo, a Pippen se uz bolove u leđima polu živ vukao po terenu, uzeo je loptu u ruke i po tko zna koji put pokazao svima da je najbolji igrač svih vremena. Kao oporuka, ostala je jedna od posljednjih rečenica koju je izgovorio prije nego je definitivno rekao zbogom: "Gospodo, imali ste dovoljno prilika da nas pobijedite, ova generacija Bullsa rastaje se s prstenom na ruci. Šestim. Nitko ne može reći da nismo bili najbolji. Nitko."

- Intimno mi je drago da se oprostio na ovakav način, kao najveći, nepobijeđen. On to jednostavno zaslužuje. Sada će imati puno više vremena za obitelj i privatne poslove. Teško je i zamisliti pod kakvim pritiskom ti ljudi žive. Da bi kupio nešto sebi i najbližima moraju mu otvoriti robnu kuću nakon radnog vremena, kada nema suludih obožavatelja. U restoranu mora obavezno imati zatvoreni separe da bi mogao na miru jesti. Za njega je nemoguće jednostavno prošetati se sa obitelji. Cijena slave koju plaća jako je visoka. Postao je talac svoje popularnosti. No, velik kakav već je, izdiže se i iznad takvih problema. Ne sumnjam da će, što god bude radio, imati uspjeha. Što on takne, pretvara se u suho zlato.

Foto: YouTube/Twitter

- Kada je objavljen lockout, sastali su se čelnici i struka Bullsa i napravili nekoliko varijanti za novu sezonu. Bez obzira što je PhiI Jackson otišao, imali smo kombinaciju da svi igrači ostanu na okupu. Priče o raspadu zbog dolaska Tima Floyda su bez veze. Michael jednostavno ima svoje, visoke, kriterije. Da bi te on prihvatio moraš se dokazati. Uostalom kada su čelni ljudi Chicaga mijenjali Collinsa na mjestu trenera i doveli Jacksona, Jordan je izjavio: "Naviknut sam na svakakva pretjerivanja, ali ovo..." On je navikao na jedan način rada i odnosa i stvarno bi mu bilo jako teško mijenjati se i prilagoditi na novi način rada. Ma koliko spreman na suradnju bio, mislim da bi teško ponovili onakvu atmosferu kakvu smo imali dok je Phil bio trener.

- Prva je dakle bila kombinacija da Michael odigra još ovu sezonu. Svi igrači željeli su pokušati još jednom, klubu je to također odgovaralo jer je tržište 'free agenata' sljedeće godine puno bogatije, a iznad svega, sezona je puno kraća, lakše bi bilo odigrati. Michael bi prešao preko svega, postojao je valjda samo jedan posto šansi, ali je definitivan kraj bio je kada je ozlijedio prst režući cigaru. Posjekotina je ozbiljna, morao bi predugo pauzirati, čak dva mjeseca, neophodna je i operacija. Pitanje je koliko bi bio spreman za vrhunske predstave, a oni koji ga poznaju, znaju da samo takve dolaze u obzir. Michael nikad nije igrao tek toliko da odigra, uvijek je davao maksimum. Nije tajna da smo u klubu i za takav razvoj događaja imali nekoliko opcija. Sve je dakako ovisilo o njemu. Postojala je kombinacija da se zadrže svi igrači, a kao pojačanje je, za minimalan novac, trebao stići Barkley, samo da zaigra s Michaelom i osvoji prsten. Sada je nepotrebno o tome govoriti, ali uz Barkleya, u toj opciji, stigao bi još jedan vrhunski igrač, kojem ne želim spominjati ime. Vjerujte, to bi bila najjača momčad Bullsa u povijesti. I ne samo Bullsa.

Foto: 24sata

- Velika je stvar i to što je ovo planirani, najavljeni odlazak. Iako smo u dubini srca svi vjerovali u još jednu sezonu, uostalom sve je do posljednjeg trenutka i bilo otvoreno, ovakav rasplet mogao se naslutiti davno prije. Michael bi se mjesecima prije sezone pripremao i trenirao, a ove godine nije niti uzeo loptu u ruke. Za razliku od onog prvog oproštaja, koji je bio veliko iznenađenje, na ovaj smo nekako bili spremni, očekivali smo ga prije ili kasnije. Vjerujem da smo pronašli prava rješenja i da ćemo povući prave poteze. Budimo realni Michaela ne može nadoknaditi nitko, ali da će Bullsi opet biti pravi u to ne treba sumnjati. Jednako će teško biti i igračima. Svaki njihov potez i uspjeh mjeriti će se 'Michaelovim metrom'.

- Kada je Michael definitivno rekao zbogom, otvorena je druga opcija. Svi osim njega ostaju na okupu, uz par vrhunskih pojačanja, jer mjesta pod salary cupom bilo je dovoljno. Pokušali bi s Pippenom kao liderom napraviti još jedan uspjeh. Ali, Scottie je htio višegodišnji ugovor koji mu nismo bili spremni ponuditi. Smatrao je da mora nadoknaditi sve protekle godine kada je igrao za, budimo realni, mali novac. Nesporno je da on takav ugovor i zaslužuje, ali za Bullse je bilo neprihvatljivo da u trenutku kada stvaraju novu momčad potpisuju višegodišnji ugovor sa već pomalo starim igračem, koji ima ozbiljne probleme sa leđima. Osim toga mnogi sumnjaju u njega kao lidera. Sve što je osvojio bilo je pripisano Michaelu, ma koliko to okrutno bilo. Pippen gori od želje da se dokaže, da bude lider, broj jedan. Više neće biti u Michaelovoj sjeni. Ja mu želim sve najbolje u Houstonu. Objektivno rečeno, ukoliko ih posluži zdravlje, momci iz Rocketsa predvođeni Pippenom, Barkleyem i Olajuwonom koji i sam ima dva prstena, biti će veliki kandidati za ovogodišnji naslov.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Sad kad smo ostali bez dvojice ponajboljih igrača, zaštitnih znakova Chicaga u proteklom desetljeću, krenulo se na plan "C". Totalna rekonstrukcija sastava. Otišli su skoro svi igrači koji su igrali u posljednjih nekoliko godina. Jedan od rijetkih koji je ostao je Toni Kukoč. Cilj ove sezone je da se na neki način pročisti momčad, oslobodi salary cup i od sljedeće godine krećemo u stvaranje nove momčadi. Bullsi sljedeće sezone moraju proći kroz težak period, jer jednostavno to je proces kojeg svaka momčad nakon velikih uspjeha mora proći. Puno se pisalo o tome tko dolazi u momčad, s kim se pregovara, ali moram reći da su to sve velike priče, s malo istine. Bullsi su institucija i svakom igraču godi da se njegovo ime veže uz takav klub. S onima s kojima smo kontaktirali, ti su i došli. One igrače koje su nam drugi nudili, to je njihova stvar. Priliku da nose dres Bullsa ne dobivaju mnogi. Ovo što smo potpisali dosada, to su igrači s kojima ćemo u sljedeću sezonu. Andrew Lang i Kornel David su za sada, uz iskusne Harpera i Wenningtona naša igračka rješenja. Vidjet ćemo kako se će dalje razvijati stanje na tržištu, ali ne vjerujem u neku veliku kupovinu. Priliku za igru dobit će svi u momčadi, pokušat ćemo iskristalizirati nekolicinu koji bi sljedećih sezona mogli nastaviti pobjedonosni ples. Toni bi se mogao nametnuti kao lider novih Bullsa, on je svakako uz Brenta Barryja igrač od kojega najviše očekujemo ove sezone, no pitanje je koliko je on psihički spreman za takvu ulogu i koliko će ga ostatak momčadi podržati. Ovo mu je prilika da se dokaže. Većina lopti će ići njemu.

- Ono što je bitno naglasiti, a o tome sam već pisao, imamo sjajnog Rookieja od ove sezone. Corry Benjamin je velika perspektiva Bullsa. Na pred sezonskom susretu protiv Indiane za 15-ak minuta koliko je čuvao Millera, spremio ga je u mali džep. Momak je upotrebljiv na više mjesta u momčadi i vjerujem da će u sljedećoj sezoni dobiti maksimalnu minutažu. Sljedeće sezone potpisujemo ugovore sa dva mlada free-agenta o kojima za sada samo toliko. Najbitnije je da ćemo na sljedećem draftu imati čak 7 pickova, od čega 4 u prvom krugu. Obzirom da ćemo sezonu vjerojatno završiti kao jedna od posljednjih momčadi, budemo li imali sreće u lutriji pri izboru, mogli bi sljedeće sezone uzeti ponajbolje rookie i potpuno pomladiti momčad. Mnogi stručnjaci već sada govore da bi to mogla biti najbrža i najbolja rekonstrukcija momčadi u povijesti NBA lige.

Foto: Youtube

- Velika podrška u stvaranju nove momčadi je naša vjerna publika. Chicago je grad košarke i naprosto je nevjerojatno koliko ljudi imaju razumijevanja za ovo što slijedi. Na otvaranju sezone, za susret kojeg naši momci igraju međusobno, u samo 31 minutu prodano je 23.766 ulaznica. Za sljedeći nastup, prvi susret predsezone protiv Indiane, prodano je više od 22 000. Mislim da će ta podrška, koju imamo, biti velika stvar za ove momke, koji moraju izdržati predstojeću, krnju, ali ipak napornu sezonu. Trebali ste vidjeti to mnoštvo ljudi koji su nakon susreta pohitali ka igračima ne bili dobili autogram ili samo popričali. Toj popularnosti, koja je stvorena posljednjih godina, možemo zahvaliti za razumijevanje koje imamo sada.

- Ono što je jako bitno, Bullsi neće mijenjati prepoznatljivi stil igre. I u sljedećim sezonama kao glavno oružje koristiti ćemo 'trokut napad'. Tim Floyd je podržao ostanak Tex Wintera, oca takvog načina igre. Bit će teško, u kratkom roku, posložiti nove igrače na njima odgovarajuća mjesta, ali vjerujem da je to još uvijek najubojitije oružje kojim raspolažemo. Uostalom nisu se niti naši stari igrači tako brzo navikli na zahtjevan način igre kakav je 'trokut'. Na terenu ćemo ionako uzet ono što nam ostale momčadi dozvole. Borit ćemo se u svakom susretu, za nas više nema lakih pobjeda. Pojavile su se priče da namjerno srozavamo kvalitetu momčadi, da bi sljedeće sezone imali što bolju poziciju na draftu. Nemojmo se zavaravati, nitko neće ići svjesno u gubitak utakmica da bi imao povoljnije mjesto na draftu. To su priče za malu djecu. A ova sezona bi i onako po svemu mogla biti jako interesantna.

Foto: REUTERS/Pixsell/PA

- Moglo bi se reći kako će ovo biti sezona borbe mladosti i iskustva. S jedne strane imate nekoliko mladića koji su stasali za visoke domete, koji bi htjeli zasjesti na upražnjeno prijestolje. Prije svega mislim na Hilla, Duncana. Bryanta, Garnetta... S druge strane imate plejadu starijih i iskusnih kojima je ovo posljednja prilika da karijeru okrune prstenom. Najveći kandidati su Ewing, Barkley, Stockton, Malone... Ne treba zanemariti tu želju, jer veliki igrači se dijele na one koji su osvojili prsten i one koji nisu. Nad ovim drugima uvijek će ostati nadvijen veo sumnje, jesu li stvarno bili toliko dobri. Bit će svakako interesantno vidjeti tko će na kraju biti najbolji. Po mojim predviđanjima na istoku glavni su kandidati New York, Miami, Indiana i Detroit.

- New York je grad košarke, ima jednog od najboljih centara u ligi Ewinga, koji je na zalasku karijere i kojemu je ovo vjerojatno posljednja prigoda da se okiti prstenom. Kupili su mladog ali sjajnog Cambyja i veliku nepoznanicu Sprewella. Nepoznanicu iz razloga što je proteklu sezonu pauzirao, inače je to jedan od najboljih NBA igrača. Iako su se zbog njega odrekli Millsa, Starksa i Cummingsa, još uvijek je to dobar posao. Na, odlaskom Starksa, upražnjeno mjesto 'tricaša' doveden je Dennis Scott, peti tricaš svih vremena.

Foto: Reuters

- Glavni konkurenti su im Pacersi, a najveći razlog tome je trener, Larry Bird koji pametno gradi sastav. Slaže kockicu po kockicu, eto kupili su i Perkinsa za kojeg bi mnogi rekli da je osrednji centar, ali je sa Seattleom zadavao puno muke svojim nezgodnim stilom. Kičma ekipe je ostala ista, Mark Jackson, Reggie Miller i Rik Smits, a to je dovoljan razlog za optimizam. Detroit je također jedna od momčadi koje dolaze. I oni su prošli proces rekonstrukcije nakon osvajanja prstena. Dobre temelje postavio je Dug Collins, trener koji je i sa Chicagom napravio slično. Uostalom imaju Granta Hilla, momka kojeg su svi proglašavali novim Jordanom, dok je Michael još uvelike igrao. Uz iskusne Dumarsa i Williamsa (Bison Dele), te novopridošle Leitnera i Vaughna te atraktivnog Stackhousea koji je ostao u sastavu, Pistons bi mogli podmetnuti klip pod kotače mnogima. Glavni problem bit će im uigravanje.

- Za kraj priče sa istoka ostavio sam Miami. O momčadi Pat Rileya se sve zna, a velika novost mogao bi biti potpis Dennisa Rodmana. Ukoliko on potpiše, a sudci budu tolerirali njihov stil igre, Miami bi zasigurno bio ozbiljan protivnik svima. No sa Dennisom se nikad ne zna. Jedan dan izjavi jedno, drugi dan drugo. Uostalom, naslušali ste se priča o njegovom vjenčanju. Na kraju krajeva vrijeme će pokazati. Ukoliko ne potpišu ugovor s njim, zadovoljit će se dosadašnjim pojačanjima Witherspoonom i Burrellom.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

- Na zapadu bi ove sezone moglo biti pakleno vruće. Nekoliko je sastava koji ozbiljno jurišaju na titulu. Već sam spomenuo Houston, koji ponovno pokušava sa starim snagama. Ovoga puta umjesto Drexlera doveli su Pippena. Ukoliko udarna trojka, Olajuwon, Barkley i Pippen, prođe sezonu bez ozljeda, imaju velike izglede. Još ako dovedu Kevina Johnsona, a stvarno se trude, ove devedesete bi mogle biti obilježene Bullsima i Rocketsima.



- Uz bok su im Lakersi, koji su prošli rekonstrukciju nakon odlaska njihove zlatne generacije. U sjajan mladi sastav doveli su iskusnog lisca Dereka Harpera, točno ono što im je trebalo. Najveća vrijednost Utaha je ne mijenjanje sastava. Sigurno će dvojac Malone - Stockton imati još puno toga za reći. U posljednje dvije sezone u kojima su bili finalisti stekli su dovoljno iskustva. Dalje i onako nisu mogli. Iskustvo koje imaju, uz nespornu kvalitetu, te želju da odu s prstenom, dovoljan su razlog da ih se istakne kao najozbiljnije kandidate.



- Pored ova tri sastava ne zaboravimo i Phoenix u koji su, uz ostanak Chapmana i Robinsona stigli Gugliota i Longley te San Antonio koji je zadržao većinu igrača od prošle sezone, a na deficitarno mjesto organizatora igre, kao pomoć Averyju Johnsonu, stigao je Steve Kerr. Između ovih sastava, vjerujem, birat će se sljedeći NBA prvak. Puno toga ovisit će o daljnjim kupovinama i uigranosti sastava. Vjerujem da će zbog kratkoće predsezone i sezone većina sastava u pravu formu doći tek pred doigravanje.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

- Što se tiče naših igrača u NBA ovo će biti siromašnija sezona od onih prethodnih. Izuzetak je Toni Kukoč koji će u Chicagu dobiti maksimalnu prigodu da se dokaže kao lider. Vjerujem da će ova sezona pokazati da bi za njega veća minutaža u prijašnjim sezonama bila opravdana, da bi olakšala posao ostalim igračima, no to je stvar trenera koji sastavlja momčad. Stojko će bez puno uzbuđenja odraditi sezonu u LA Clippersima. Oni su i onako sastav u koji nitko neće. Jednostavno iz sezone u sezonu, iako uvijek imaju dobar pick na draftu, vuku krive poteze. Za Tabaka je nejasno hoće li u NBA, pogotovo nakon angažmana Perkinsa u Indiani, a prilično me iznenadilo pojavljivanje Mate Skelina u dresu Pacersa. Ukoliko izbori mjesto u momčadi bio bi to veliki uspjeh za njega.

- Za kraj vratimo se još malo na Michaela. Sigurno je da je bio veliki igrač, najveći. Tako se ponašao, igrao, tako su ga i tretirali i publika i suigrači i protivnici. Uostalom tako je i otišao. Kao najveći. Teško bi bilo nabrojiti sve njegove uspjehe, ali jedno je sigurno, ma koliko se trudili, teško će, u bližoj budućnosti, itko naslijediti njegovu ulogu. Ma koliko kandidati bili ozbiljni. Počinje novo doba. Dobrodošli u prvu godinu poslije Jordanove ere.