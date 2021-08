Legendarni košarkaš Michael Jordan u petak poslijepodne stigao je u Split i odmah se ukrcao na luksuznu jahtu čiji najam košta milijun eura tjedno.

Na splitskoj Zapadnoj obali okupilo se mnoštvo ljudi, što domaćih, što stranih, kako bi vidjeli jednu od najvećih zvijezda koja se ikad bavila ijednim sportom.

Jordan se na jahti odmara u društvu supruge Yvette Prietto, a u svakom njegovom odmaranju uvijek su mu nezaobilazno društvo pravile kubanke, a ništa drukčije nije bilo ni sinoć. Legenda Bullsa sjela je u fotelju koja se nalazi na krmi i uživala u dimu.

Kako javlja Slobodna Dalmacija, ovih dana uživat će i u - alkoholu. S Jordanom je navodno stiglo i 25 boca Clase Azul Plata tekile.

CAP tekila jedna je od luksuznijih žestokih pića na svijetu. Bazična verzija košta oko 1100 kuna, a cijene idu sve do 30 tisuća kuna za 'Ultra Tequilu' koja se pakira o specijalnoj, crnoj ambalaži. Specijalnost tih tekila je što svi modeli dolaze u posebnim, prepoznatljivim keramičkim bocama. Ranije navedena Clase Azul Ultra se proizvodi samo u serijama od 100 boca. Radi se o najluksuznijoj tekili na svijetu.

'Njegovo visočanstvo' je i sam vlasnik jednog proizvođača tekila. Jordan, inače veliki ljubitelj tekile, ima udjel u Cincoro tekili, a pri snimanju serije 'The Last Dance' pio je upravo tu tekilu, i to Extra Anejo verziju koja košta do 1800 dolara po boci.

- Odlučili smo raditi svoju tekilu. Znaš, ako je prodamo, prodamo. Ako ne, barem je imamo dovoljno za piti - rekao je šaljivi MJ u jednoj emisiji.