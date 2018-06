'Još fali samo da Firmino kaže da je prehlađen od mog - znoja'

Iako je od finala Lige prvaka, u kojem je Real Madrid savladao Liverpool te se tako okitio svojim 13. naslovom najbolje momčadi starog kontinenta, prošlo već desetak dana, tenzije između aktera kijevskog dvoboja se ne stišavaju.

Jedan od najprozivanijih ljudi nakon završne utakmice najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu zasigurno je bio Sergio Ramos.

Kapetan los blancosa 'zaslužan' je za ozljedu Mohameda Salaha koji je nakon duela sa španjolskim braničem morao napustiti igru ostavivši tako redse s velikim hendikepom do kraja susreta.

Isto tako, pojavile su se i indicije kako je glavni tragičar engleskog sastava, vratar Karius, također bio Ramosova 'žrtva' pretrpivši potres mozga nakon što ga je stoper kraljevskog kluba udario laktom u glavu.

Te najnovije optužbe ipak su bile previše za britkog 32-godišnjaka koji je, u razgovoru za Cuarto, sarkastično odbrusio svojim neistomišljenicima:

- Čovječe, ovoj stvari sa Salahom pridali su stvarno puno pažnje. Dosad nisam htio pričati jer je sve prenapuhano. Vidio sam dobro tu akciju, on je mene prvi zgrabio za ruku i ja sam pao na stranu, ozljeda se dogodila na drugoj ruci, a oni govore da sam ja napravio judo zahvat. Poslije toga se oglasio i golman tvrdeći da sam ga ja onesposobio s udarcem - objasnio je Ramos ironično dobacivši:

- Nedostaje samo Firmino koji će izjaviti da je prehlađen jer je na njega pala kap moga znoja!

Na kraju je četverostruki osvajač Lige prvaka ustvrdio kako je egipatski nogometaš mogao i nastaviti susret:

- Čuo sam se sa Salahom preko poruka, bio je poprilično dobro. Mogao je nastaviti igrati da je dobio injekciju za drugi dio, ja sam to napravio nekoliko puta. Ali kad Ramos napravi tako nešto, onda se to posebno ističe... Ne znam je li to zbog toga što sam toliko dugo tako uspješan u Madridu.