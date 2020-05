Još je kao klinac predvidio: Da, bit ću bolji nogometaš od tate

Postavio sam si visoke ciljeve, među njima je i reprezentacija. Mislim da mogu biti bolji nogometaš od oca, neskromno je govorio Mario Mandžukić još 2005. dok je, kao 19-godišnjak, igrao za brodsku Marsoniju.

- Bilo bi mi drago da bude i savjetujem ga kako da to postane. Ima moju podršku - odgovorio mu je otac Mato, i sam bivši igrač Marsonije, tada pod imenom BSK.

Danas Mandžo puni 34. rođendan i slavi ga u zasluženoj reprezentativnoj mirovini, ali ne i klupskoj jer se proteklih tjedana aktualiziralo pitanje povratka s Bliskog istoka u Europu.

Mario je počeo igrati nogomet sa šest godina u Ditzingenu u Njemačkoj, gdje se obitelj preselila početkom rata 1992. godine. Zadržali su se tamo do 1996., a onda je u Marsoniji prošao sve uzraste od mlađih pionira i seniora, bio najbolji igrač Treće HNL i izborio transfer u Zagreb.

- Bio je sitniji i niži od ostalih dječaka, ali vrlo izdržljiv. Bez obzira na to što je bio sa starijim godištem, uvijek je bio među prvom trojicom koji bi stigli do terena na kojem smo trenirali. na testovima se vidi da je Mario s 11 godina 3350 metara trčao za 12 minuta. Za nekoga tko ima samo 11 godina to je zaista fantastičan rezultat. Mnogi ni tad ni danas u to nisu vjerovali - govorio je njegov prvi trener u Marsoniji Damir Ruhek.

Foto: Privatna arhiva/pixsell

Mato Mandžukić (60), Marijev otac, podrijetlom je iz BiH, iz Pruda, mjesta na ušću rijeke Bosne u Savu. I on je bio nogometaš, stoper. Često je Mato zabijao golove glavom, to je, čini se, u obitelji Mandžukić stvar genetike.

Kao nadaren nogometaš Mato je došao u Slavonski Brod. Igrao je za BSK i dobio posao u “Đuri Đakoviću”. Poduzeće mu je dalo i stan. I Marijev djed Marko, zvani Mandžuka (1938.- 2011.), bio je nogometaš.

U svoje vrijeme branio je za šamački Borac i za Banoviće. Bio je, kažu, odličan golman, igrao je u šesnaestercu, pratio igru, na vrijeme čistio... Međutim nikad se nije posvetio karijeri. Matin brat Ilija, Marijev stric, također je bio veliki nogometni talent.

- Sjećam se, 1968. godine bili smo osvajači kupa u Dvorovima pokraj Bijeljine. Marko Mandžukić je branio, dobili smo 2-1. Nije mu nitko mogao dati gol - ispričao nam je svojedobno Mato Vidović Pajin, koji je igrao nogomet s Mandžukićevim djedom.

Dok je Mandžo igrao za Dinamo, kad bi zabio gol, djed je često častio u lokalnom domu kulture. A otac je vjerovao u blistavu budućnost.

- Govorio sam mu: "Odigraj svoje na terenu, moraš dati 100 posto, nemoj gledati što onaj igrač ne može ili ne zna. Ti daj svoje, odradi i publika će te zavoljeti" - govorio je Mato Mandžukić prije 15 godina.

Preko Kranjčevićeve, Maksimira, Wolfsburga, Bayerna, Atlética i Juventusa, osvajanja Prve HNL, Bundeslige, Serie A, Lige prvaka Mandžo je od zime u katarskom Al-Duhailu, klubu koji ipak nije na njegovoj razini pa se spominje povratak u Europu.

Zainteresiranih za strijelca najvažnijeg gola u povijesti hrvatske reprezentacije s 89 nastupa i 33 gola ne nedostaje, među konkretnijima je Galatasaray, a Mario treba odlučiti hoće li se odvažiti za novi uspon u karijeri. Znamo da može.