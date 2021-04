Dok je u VAR u HNL-u više-manje smanjio sudačke pogreške, u engleskoj Premier ligi je samo još više zbunio igrače i suce i donio još veće probleme.

Nekoliko skandaloznih odluka doneseno je nakon provjere VAR-a, a najnovija dolazi nam sa susreta WBA i Southamptona u 31. kolu Premier lige. WBA je poveo već u četvrtoj minuti golom Diagnea, no gol je poništen.

Sudac je konzultirao VAR koji je analizirao situaciju. no ljudi iz VAR sobe su samo potvrdili zaleđe i pogriješili. U zaleđu nije bio Diagne, nego njegov suigrač Kyle Bartley koji se nalazio iza njega i nije uopće utjecao na igru ni smetao golmanu.

Spornu situaciju pogledajte OVDJE.

Unatoč brojnim kamerama i snimkama, suci iz sobe su očito zamijenili ova dva igrača i donijeli pogrešnu odluku, a komentator Sky Sportsa Bill Leslie dao je pomalo neobično objašnjenje zašto je gol poništen.

- Zbog pozicija kamera, nisu mogli potegnuti linije kroz tijelo Diagnea, pa je tako ostala odluka o zaleđu.

Dok je u nekim zemljama smanjio pogreške, VAR je u Premier ligi sucima više odmogao nego pomogao. Kroz posljednje dvije sezone vidjeli smo nekoliko situacija u kojima je linija bila krivo povučena pa bi se sviralo zaleđe iako ono nije postojalo ili bi bilo riječ o milimetarskom zaleđu u kojem se nalazila ruka igrača.

Ipak, ovaj put pogreška nije utjecala na konačan rezultat pa vjerojatno suci neće snositi neke posljedice. Unatoč nepravedno poništenom golu, WBA je na kraju uvjerljivo slavio 3-0 i došao do zraka u borbi za ostanak, no još je svega sedam kola do kraja, a spasonosno 17. mjesto, na kojem se nalazi Newcastle, je udaljeno osam bodova.

Golove za bivši klub Slavena Bilića zabili su Pereira, Phillips i Robinson.