Još jedan važan igrač napušta Dinamo? 'Već ga dugo prate'

Dok Ante Čačić u Rovinju brusi formu za nastavak sezone s Dinamom i nastavak borbe za naslov na dva fronta, zimski Mercato u punom je jeku. A osim Mislava Oršića, koji je prošli tjedan potpisao za Southampton, na radaru europskih klubova su i drugi hrvatski reprezentativci.

Prije svih, to je Josip Šutalo (22). Talijanski novinar Lorenzo Lepore, koji se bavi transferima, objavio je da je za Čapljinca zainteresiran Monaco.

"Dugo ga prate, a idućih nekoliko dana vjerojatno će se dogoditi nešto konkretno. Vrijednost je oko 20-22 milijuna eura", napisao je Lepore.

Šutalo je krajem prošlog prijelaznog roka bio blizu odlaska iz Dinama, tad je za njega jako zagrizao Leipzig i ponudio 18 milijuna eura fiksno uz još sedam milijuna eura bonusa, no pregovori su propali.

Monaco je u potrazi za stoperom nakon što je za 38 milijuna eura prodao Francuza Benoita Badiashilea (21) u Chelsea. Novca, dakle, ima.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Josip je iznimno sretan u Dinamu, ali očito je da njegov međunarodni ugled raste. Već je na vidiku brojnih klubova, no rijetki mogu zadovoljiti financijske kriterije za mogući transfer. Ljeti se također šuškalo o Fiorentini, no to je samo jedan od klubova koji je pokazao interes. Najvažnije nam je da se Josip nastavi razvijati kao igrač - kazao je Šutalov menadžer Marin Bule u razgovoru s talijanskim novinarom Laporeom.

