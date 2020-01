Još jedan veliki dan hrvatskog sporta: 'Barakude' za broncu!

TUCAK UZEO SVE BRONCE

Ranjene 'barakude' u borbi za broncu po drugi put će na Europskom prvenstvu u Budimpešti odmjeriti snage s Crnom Gorom. Prvi susret bio je poprilično stresan, iako su naši vaterpolisti ušli u zadnju četvrtinu s čak pet golova prednosti, na koncu su morali spašavati živu glavu.

Na žalost iza nas je teška utakmica i neprospavana noć. Moramo čestitati Španjolcima, bili su bolji za jedna gol. Moglo je otići i na našu stranu, ali detalji su prevagnuli. Nekoliko odbijenih lopti, gol na isteku napada, nekoliko odbijenih lopti... Sve su to detalji koji se ne mogu predvidjeti u pripremi utakmice. Bili su bolji za taj jedan gol, ali to je sada iza nas, nema vremena za osvrtanje... Mi se moramo posložiti, zbiti redove, i završiti turnir s pobjedom. Kvalitetu za to imamo – kazao je izbornik Ivica Tucak, koji se nasmijao na pitanje što bi mijenjao:

- Mijenjao bih to da ne primimo zadnji gol i da zabijemo neki koji nismo zabili... Mi smo dobro izanalizirali sve pogreške iz Guangzhoua, ovo je bilo puno bolje nego tamo, ali treba biti realan, nije lako Španjolskoj zabiti deset golova, oni su strašno jaki u obrani, pokretljivi su u zoni, imaju sjajnog Pineda... U jednoj takvoj utakmici se ne smiju događati neki detalji poput 'topljene lopte' Xavija, primljenog gola s istekom napada, pa onaj nedosuđeni peterac na Bušlji... Kad se sve zbroji i oduzme ostali smo kratki za jednu loptu, da nismo, danas bi pričali neku drugu priču. Mi nismo podbacili, naš protivnik je bila jedna od najboljih reprezentacija na svijetu i bili su bolji za jedna gol.

