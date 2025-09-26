Još jedan veliki peh za prvaka Europe. PSG će bez kapetana igrati susret protiv Barcelone

Kapetan PSG-a Marquinhos, koji ima ozljedu lijevog kvadricepsa, bit će izvan terena "sljedećih nekoliko tjedana", objavio je u petak pariški klub koji je ostao bez tri ključna igrača pet dana prije susreta Lige prvaka protiv Barcelone.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Klub nije precizirao kada se brazilski nogometaš ozlijedio, budući da je odigrao cijelu utakmicu protiv Olympiquea iz Marseillea u ponedjeljak navečer (poraz 0-1). Igrao je i prošle srijede u Ligi prvaka protiv Atalante Bergamo.

Marquinhos se tako pridružio na popisu ozlijeđenih Ousmaneu Dembéléu (bedro), Désiréu Douéu (list) i Joãou Nevesu (bedro), koji "nastavljaju rehabilitaciju", dodaje PSG. Ove ozljede veliki su udarac za PSG, koji u srijedu u Ligi prvaka igra s Barcelonom, a 5. listopada s Lilleom u prvenstvu.