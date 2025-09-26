PSG je objavio da će Brazilac Marquinhos biti van stroja nekoliko tjedana zbog ozljede kvadricepsa. To je još jedan u nizu velikih problema za Parižane jer su na listi ozlijeđenih još i Dembele, Doue i Neves
Još jedan veliki peh za prvaka Europe. PSG će bez kapetana igrati susret protiv Barcelone
Kapetan PSG-a Marquinhos, koji ima ozljedu lijevog kvadricepsa, bit će izvan terena "sljedećih nekoliko tjedana", objavio je u petak pariški klub koji je ostao bez tri ključna igrača pet dana prije susreta Lige prvaka protiv Barcelone.
Klub nije precizirao kada se brazilski nogometaš ozlijedio, budući da je odigrao cijelu utakmicu protiv Olympiquea iz Marseillea u ponedjeljak navečer (poraz 0-1). Igrao je i prošle srijede u Ligi prvaka protiv Atalante Bergamo.
Marquinhos se tako pridružio na popisu ozlijeđenih Ousmaneu Dembéléu (bedro), Désiréu Douéu (list) i Joãou Nevesu (bedro), koji "nastavljaju rehabilitaciju", dodaje PSG. Ove ozljede veliki su udarac za PSG, koji u srijedu u Ligi prvaka igra s Barcelonom, a 5. listopada s Lilleom u prvenstvu.
