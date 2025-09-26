Obavijesti

VELIKI PROBLEMI

Još jedan veliki peh za prvaka Europe. PSG će bez kapetana igrati susret protiv Barcelone

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Manon Cruz/REUTERS

PSG je objavio da će Brazilac Marquinhos biti van stroja nekoliko tjedana zbog ozljede kvadricepsa. To je još jedan u nizu velikih problema za Parižane jer su na listi ozlijeđenih još i Dembele, Doue i Neves

Kapetan PSG-a Marquinhos, koji ima ozljedu lijevog kvadricepsa, bit će izvan terena "sljedećih nekoliko tjedana", objavio je u petak pariški klub koji je ostao bez tri ključna igrača pet dana prije susreta Lige prvaka protiv Barcelone.

UEFA Super Cup - Final - Paris St Germain v Tottenham Hotspur
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Klub nije precizirao kada se brazilski nogometaš ozlijedio, budući da je odigrao cijelu utakmicu protiv Olympiquea iz Marseillea u ponedjeljak navečer (poraz 0-1). Igrao je i prošle srijede u Ligi prvaka protiv Atalante Bergamo.

Marquinhos se tako pridružio na popisu ozlijeđenih Ousmaneu Dembéléu (bedro), Désiréu Douéu (list) i Joãou Nevesu (bedro), koji "nastavljaju rehabilitaciju", dodaje PSG. Ove ozljede veliki su udarac za PSG, koji u srijedu u Ligi prvaka igra s Barcelonom, a 5. listopada s Lilleom u prvenstvu.

