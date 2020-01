Zadnja šansa: Nemamo još ni jednu reprezentaciju u Tokiju!

Do početka ljetnih Olimpijskih igara ostalo je još samo 178 dana. Najveći sportski događaj godine kreće 24. srpnja, a mnogi vjeruju kako će Olimpijske igre u Tokiju po organizaciji biti najbolje u povijesti. A što u Tokiju mogu hrvatski sportaši? I ovoga puta svi vjerujemo u veliku berbu medalja, no nešto manje od šest mjeseci prije početka Igara situacija, barem za naše kolektivne sportove, i nije bajna.

Dapače, niti jedna hrvatska (muška ili ženska) kolektivna vrsta još nije osigurala plasman u Tokio. To brine, bez obzira što neki od njih (vaterpolisti, rukometaši, košarkaši) imaju realne šanse za odlaskom na Olimpijske igre. No, dok vaterpolistima nastup u Japanu ni pod koju cijenu ne smije izmaći s obzirom na konkurenciju, rukometaši i košarkaši za plasman u Tokio imaju puno teži zadatak...

Hrvatska je, još od svog prvog nastupa na ljetnim Olimpijskim igrama (Barcelona 1992.), svaki put imala nekog kolektivnog predstavnika na tom sportskom spektaklu. Najmanje ih je bilo baš u Barceloni (samo košarkaši), dok smo najviše predstavnika (rukometaši, rukometašice, vaterpolisti i košarkaši) imali u Londonu 2012. godine.

Hrvatska muška reprezentacija još nije osigurala nastup u Tokiju, ali izabranici Line Červara taj plasman mogu osigurati na kvalifikacijskom turniru koji će se od 17. do 19. travnja održati u Francuskoj. Naši rukometaši nalaze se u skupini s Francuskom (preuzeo ih je Guillaume Gille), Portugalom i Tunisom, a žele li u Tokio moraju biti među dvije najbolje selekcije na tom turniru.

Zadatak nije nimalo lagan, Francuska je domaćin i, bez obzira na kiks s Eura, svjetska rukometna velesila. Portugal se posljednjih godina nazire kao nova rukometna nacija, njihovi juniori nižu sjajne rezultate, dok je seniorska momčad bila hit Europskog prvenstva, na koncu stigla do šestog mjesta. Tunis je, pak, vrlo neugodna rukometna reprezentacija, riječ je o drugoplasiranoj momčadi Afrike.

