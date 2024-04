Još šest utakmica do raja, svi žele na Goricu, a jedan igrač je sve oduševio: Sve je napetije!

Dovoljno je prošetati se korzom i odmah ćete osjetiti šampionsku atmosferu.

- Kad kreće prodaja za Goricu? Koliko će biti ulaznica u slobodnoj prodaji - najčešća su pitanja.

Kupnja godišnjih ulaznica, sada se vidi, bila je najbolja moguća investicija, ako ste navijač Rijeke. Jer, dok će se deseci tisuća navijača "laktariti" za ona mjesta koja nisu u vlasništvu godišnjih pretplatnika, "godišnjaci" će lagano do mjesta. Rijeka ove godine ima 6055 pretplatnika, a Rujevica prima 8279 gledatelja.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prevedeno, u prodaji će se naći 2224 ulaznica, a kada od toga odbijete 400 mjesta za gostujuće navijače, dobit ćete 1824 ulaznice. Naravno, prednost će imati članovi, kojih je 15.036. Brojke su posebno impresivne kada se zna da je Rijeka u sezoni 2012./2013. imala 211 članova, a sjajni rezultati u proteklih deset godina, obilježeni trofejima i velikim europskim utakmicama, doveli su broj članova do rekordnih visina. Stoga se Gorica dočekuje kao da stiže Manchester City. Jer s pobjedom bi Rijeka u posljednjih pet kola ušla kao vodeća momčad.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Bit će jako teška utakmica i protiv Gorice, ali drago nam je što igramo kući, pred našim navijačima, to će nam dati dodatni motiv i snagu. Sve manje utakmica je do kraja, sve je napetije. Naravno, uživamo u tome. Hvala navijačima i na podršci, svaka im čast i veliko hvala za Pulu i za dosadašnji dio sezone - rekao je Bruno Goda, koji je zabio drugi gol u pobjedi Rijeke u Puli.

I još nešto. Rijeka u ovom trenutku ima najbolji napad i najbolju obranu lige. Momčad Željka Sopića zabila je 59 golova, a primila 20. Dinamo je zabio 54, primio 23. I stoga posebne zahvale idu Stjepanu Radeljiću, koji je, tu vjerojatno nema dvojbe, najbolji stoper lige. Dokazuju to i brojne ponude koje Rijeka dobiva.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Imamo puno ponuda za naše igrače, ali za Radeljića najviše. Baš su dobre ponude, ogromne cifre. Radi se o vrhunskom stoperu koji ima iskustvo igranja u Ligi prvaka i veliki je dobitak za Rijeku - rekao nam je predsjednik Rijeke Damir Mišković.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

U utakmici protiv Gorice već su svi navijači upisali tri boda, a takve utakmice su najteže. Jer, pogledate li povijest, Gorica je čak pet puta pobjeđivala u Rijeci, posljednji put 11. prosinca 2021. Uostalom, u periodu od 2019. do 2021. Gorica je četiri puta uzastopno slavila u Rijeci. No ako netko poznaje Goricu, to je Željko Sopić. Štoviše, nekolicinu igrača je sam doveo, neke, poput Dine Štigleca, zaustavio je u trgovačkom centru i doveo u klub. I spasio klub kad su već svi digli ruke...