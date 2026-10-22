U engleskoj Premier ligi postoji ograničenje cijene ulaznica za gostujuće navijače od 30 funti (40 dolara), a njemačka Bundesliga jamči gostujućim navijačima 10 posto raspoloživog kapaciteta stadiona
Još tri kluba iz španjolske lige traže ograničavanje cijena ulaznica za gostujuće navijače
Još tri kluba iz španjolska prvoligaša pristupila su sporazumu o ograničavanju cijena ulaznica za gostujuće navijače na najviše 30 eura, izjavio je glasnogovornik LaLige. Time je broj klubova koji sudjeluju u ovom sporazumu unutar lige, koja broji 20 klubova, porastao na 17. LaLiga jača ovaj uzajamni sporazum među klubovima u trenutku dok navijači AC Milana bojkotiraju gostovanje kod Udinesea zbog cijena ulaznica od čak 65 eura.
Sporazum, koji je na snazi od sezone 2023./24., također osigurava da gostujućim navijačima bude na raspolaganju najmanje 300 ulaznica. Prema podacima LaLige, prodaja ulaznica za gostujuće navijače porasla je u prosjeku za 33 posto po utakmici.
U engleskoj Premier ligi postoji ograničenje cijene ulaznica za gostujuće navijače od 30 funti (40 dolara), a njemačka Bundesliga jamči gostujućim navijačima 10 posto raspoloživog kapaciteta stadiona, pri čemu su cijene njihovih ulaznica izjednačene s cijenama za domaće navijače. Propisi Uefe, krovne europske nogometne organizacije, nalažu da se 5 posto kapaciteta stadiona dodijeli gostujućim navijačima, uz ograničenje cijene od 50 eura u Ligi prvaka.
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