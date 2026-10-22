Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE VIŠE

Još tri kluba iz španjolske lige traže ograničavanje cijena ulaznica za gostujuće navijače

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Još tri kluba iz španjolske lige traže ograničavanje cijena ulaznica za gostujuće navijače
Foto: Violeta Santos Moura
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U engleskoj Premier ligi postoji ograničenje cijene ulaznica za gostujuće navijače od 30 funti (40 dolara), a njemačka Bundesliga jamči gostujućim navijačima 10 posto raspoloživog kapaciteta stadiona

Admiral

Još tri kluba iz španjolska prvoligaša pristupila su sporazumu o ograničavanju cijena ulaznica za gostujuće navijače na najviše 30 eura, izjavio je glasnogovornik LaLige. Time je broj klubova koji sudjeluju u ovom sporazumu unutar lige, koja broji 20 klubova, porastao na 17. LaLiga jača ovaj uzajamni sporazum među klubovima u trenutku dok navijači AC Milana bojkotiraju gostovanje kod Udinesea zbog cijena ulaznica od čak 65 eura.

Sporazum, koji je na snazi ​​od sezone 2023./24., također osigurava da gostujućim navijačima bude na raspolaganju najmanje 300 ulaznica. Prema podacima LaLige, prodaja ulaznica za gostujuće navijače porasla je u prosjeku za 33 posto po utakmici.

U engleskoj Premier ligi postoji ograničenje cijene ulaznica za gostujuće navijače od 30 funti (40 dolara), a njemačka Bundesliga jamči gostujućim navijačima 10 posto raspoloživog kapaciteta stadiona, pri čemu su cijene njihovih ulaznica izjednačene s cijenama za domaće navijače. Propisi Uefe, krovne europske nogometne organizacije, nalažu da se 5 posto kapaciteta stadiona dodijeli gostujućim navijačima, uz ograničenje cijene od 50 eura u Ligi prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €
STIGLA KAZNA

DRASTIČNA KAZNA HAJDUKU Igrat će pred praznim tribinama i mora platiti skoro 100.000 €

UEFA je žestoko udarila Hajduk: 96.000 eura kazne i prazne tribine protiv Sint-Truidensea zbog pirotehnike na Poljudu
Hajduk na milijunskom gubitku zbog Torcide. Evo koliko je izgubio zbog praznog stadiona
ZBOG KAZNE

Hajduk na milijunskom gubitku zbog Torcide. Evo koliko je izgubio zbog praznog stadiona

Splitski klub kažnjen je zatvaranjem cijelog stadiona za sljedeću europsku domaću utakmicu protiv belgijskog Saint-Truidena 26. studenog, novčanom kaznom od 80.000 eura te dodatnih 16.000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026