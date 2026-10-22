Još tri kluba iz španjolske lige traže ograničavanje cijena ulaznica za gostujuće navijače

Još tri kluba iz španjolska prvoligaša pristupila su sporazumu o ograničavanju cijena ulaznica za gostujuće navijače na najviše 30 eura, izjavio je glasnogovornik LaLige. Time je broj klubova koji sudjeluju u ovom sporazumu unutar lige, koja broji 20 klubova, porastao na 17. LaLiga jača ovaj uzajamni sporazum među klubovima u trenutku dok navijači AC Milana bojkotiraju gostovanje kod Udinesea zbog cijena ulaznica od čak 65 eura.

Sporazum, koji je na snazi ​​od sezone 2023./24., također osigurava da gostujućim navijačima bude na raspolaganju najmanje 300 ulaznica. Prema podacima LaLige, prodaja ulaznica za gostujuće navijače porasla je u prosjeku za 33 posto po utakmici.

U engleskoj Premier ligi postoji ograničenje cijene ulaznica za gostujuće navijače od 30 funti (40 dolara), a njemačka Bundesliga jamči gostujućim navijačima 10 posto raspoloživog kapaciteta stadiona, pri čemu su cijene njihovih ulaznica izjednačene s cijenama za domaće navijače. Propisi Uefe, krovne europske nogometne organizacije, nalažu da se 5 posto kapaciteta stadiona dodijeli gostujućim navijačima, uz ograničenje cijene od 50 eura u Ligi prvaka.