'Još žalim što protiv Benfice u Lisabonu nismo bili kompletni'

Cilj nam je plasman u grupnu fazu Europske lige, a Liga prvaka bi nam bila samo bonus. Prošle sezone sam nakon ispadanja od Young Boysa u bio strašno razočaran, ali onda nam je Europska liga donijela puno sreće i zadovoljstva. Tako da me ove godine ispadanje iz kvalifikacija za Ligu prvaka ne bi toliko razočaralo, kaže Mislav Oršić.

U svojoj debitantskoj sezoni u dresu Dinama Oršić je imao 44 nastupa, zabio 13 golova, tome dodao i sedam asistencija. I bio jedno od najugodnijih iznenađenja cijele sezone. Mislav Oršić vjeruje kako je ispred njega i cijele momčadi sada još bolja sezona...

- Odmor je ovoga puta bio dulji nego inače, nekih 20-ak dana što je stvarno super. Bio sam tjedan dana u Dubaiju, a onda odmarao u Zagrebu - rekao je Mislav Oršić, pa dodao:

- Nisam od onih koji se puno na odmoru druži s loptom, haha. Mi imamo klupski program po kojem moramo raditi tijekom odmora, to naravno sve pošteno odradim, ali mi je glavni cilj tijekom ljeta odmoriti glavu i tijelo. Biti potpuno spreman za novu sezonu, ali i željan nogometa.

Foto: RADOVAN STOKLASA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kako sada razmišljate o svojoj prvoj sezoni u Dinamu?

- Kada vratim neka sjećanja, naša sezona je bila vrhunska. Evo, prošli put dok sam boravio u ovom hotelu (prošloga ljeta u Moravskim Toplicama) nisam ni pomislio da ćemo imati ovakav rezultat, svi su nekako sumnjali u nas. Što je možda bilo i logično, nismo se uopće poznavali, a puno nas je u Dinamo došlo kao velika nepoznanica. Sada nam je lakše, nemamo toliki pritisak, a pripremamo se za još jedan dobar rezultat.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jeste li imali konkretnih ponuda ovoga ljeta?

- Ne, nisam imao nikakvih ponuda.

Vi ste imali drugačiji put, prvo ste se dokazivali u inozemstvu (Azija), pa se tek vratili u Zagreb. Razmišljate li već o novom odlasku u inozemstvo?

- Iskreno ne, ni najmanje. OK, kada bi se pojavila neka konkretna opcija, onda mi razmišljao o tome, ali sada mi je u glavi samo Dinamo. I kvalifikacije za Europu, svi želimo ove sezone dohvatiti Ligu prvaka. Naravno, glavni cilj nam je plasman u grupnu fazu Europske lige, ali probat ćemo uhvatiti Ligu prvaka. A na domaćoj sceni, obveza nam je dvostruka kruna.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Za čime najviše žalite iz prošle sezone?

- Samo za time što u uzvratnoj utakmici protiv Benfice nismo bili kompletni. Onako, baš bih htio vidjeti kako bi ta utakmica u Lisabonu izgledala da smo svi bili na raspolaganju treneru, to me stvarno zanima.

Dinamo je za sada napustio samo Amir Rrahmani s kojim ste odlično surađivali na lijevoj strani...

- Čestitam mu na transferu i želim sve najbolje dalje u karijeri. A što se tiče lijevog beka, miran sam. Leovac je fantastičan igrač, dobro se sporazumijevamo, tu je i Šitum, tako da nema problema. Veliki sam optimist uoči nove sezone, lani smo pokazali da možemo igrati sa svima, a vjerujem da ćemo sada biti i bolji.

Čak i ako ode Dani Olmo?

- Dani je čudesan igrač, odigrao je sjajno Europsko prvenstvo do 21 godine, čestitam mu na sjajnim igrama i velikom uspjehu. Ne čudi me što ni što je iz Dinama stigao do U-21 reprezentacije, on dugo igra na visokoj razini, pokazuje kvalitetu, a dominirao je i protiv velikih momčadi u Europskoj ligi. Ljudi to vide i cijene. Sigurno će nam nedostajati ako napusti Dinamo, on je bio naš važan igrač, ali imamo puno kvalitete u svom rosteru i tko god ga zamijeni neće biti problema - završio je Oršić.