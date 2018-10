'Ne može ga ništa spasiti, ovaj vikend Jose će dobiti otkaz...'

Jose Mourinho neće preživjeti na klupi Manchester Uniteda ovaj vikend. Kako god završila današnja utakmica Uniteda i Newcastlea (18.30), Posebni će dobiti otkaz, doznaje engleski Mirror.

I dok su ga posljednjih mjeseci redom napadali navijači, legende kluba, novinari i brojni nogometni stručnjaci diljem Otoka, njegovu su stranu sve to vrijeme donekle držali čelnici kluba s Old Trafforda. No sada su i oni potpuno izgubili strpljenje te su donijeli konačnu odluku da s Joseom na klupi više doista nema smisla nastaviti.

'Došli smo do točke nakon koje nema dalje, došli smo pred zid. Otkaz je spreman kako god završila utakmica s Newcastleom. Posvađao se sa svima oko sebe i Edu Woodwardu je to dojadilo', rekao je neimenovani izvor iz Uniteda za Mirror.

Foto: Bradley Ormesher/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

A da se doista u klubu događa nešto veliko dala je naslutiti i jučerašnja Mourinhova 'presica'. Jose se na njoj umjesto svojim karakterističnim podsmjehom i bahatošću 'branio' šutnjom. Odgovorio je tek na pet od šest pitanja, a sve je trajalo tek tri i pol minute... Na pitanje o tome radi li sve u svojoj moći kako bi doveo klub na bolje, Mourinho je samo buljio u zid bez odgovora.

Šutnja sigurno neće biti njegov izbor nakon što dobije otkaz u Unitedu, to jednostavno nije Mourinho i bit će pravo zadovoljstvo čuti što će imati za reći poslije još jednog otkaza, pogotovo ako se zna da mnogi za aktualnu situaciju krive čelnike kluba.

'Pa njegovi su najbliži suradnici već dali svoje privatne brojeve telefona ostalima u Unitedu kako bi ih mogli kontaktirati kad Mourinho dobije otkaz. Svi, a tu mislimo na igrače i njegove pomoćnike, sigurni su da je Posebni bivši', piše Daily Mail.

No, isti taj Daily Mail, samo koji sat kasnije ima informaciju da Jose neće biti bivši kako god završi utakmica s Newcastleom.

'United će podržati Mourinha zasad, dat će mu priliku da okrene situaciju u svoju korist', piše Daily Mail.

I u ostalim britanskim medijima nagađa se da je ovaj vikend prava prilika za otkaz jer slijedi reprezentativna stanka koju će stoga iskoristiti da barem 'vatrogasno' poslože situaciju oko 'crvenih vragova'. Kao najizgledniji kandidat za njegova nasljednika je drugi najbolji trener svijeta u protekloj sezoni, Zinedine Zidane.

Foto: JASON CAIRNDUFF

A podatak da će Mourinho dobiti otkaz posebno je uzrujao bivšeg igrača Uniteda Garyja Nevillea.

- Pa Ed Woodward i njegovi prijatelji se u najvećem klubu na svijetu igraju Football Managera. Nevjerojatna je sramota ako je doista istina da će Jose dobiti otkaz, a posebno ako je to izašlo u javnost i prije no što je dobio otkaz. Sramota! U ovom trenutku potpuno sam izvan sebe od bijesa, moram vam reći da će Jose na današnjoj utakmici dobiti najveću potporu u životu, i ja ću biti tamo da mu je dam. Svlačionica je krivac za sve što se događa. Klub mora uspostaviti kontrolu, nešto se mora promijeniti, a to nije trener nego oni iznad njega. Došli smo do toga da bi ovo bio četvrti trener u šest godina. Pa nemojte tražiti problem u treneru nego u ljudima koji ih dovode, ljudima koji kupuju igrače... Mourinho je jedan od najboljih trenera na svijetu i siguran sam da bi se s ovakvom situacijom u klubu teško nosio bilo koji trener svijeta. Način na koji se tu radi, ma, obožavam ovaj klub i voljet ću ga do smrti - rekao je u svom emotivnom govoru Neville, danas sukomentator na Skyju.