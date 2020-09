Tada je jo\u0161 bila Mahrezova \u017eena pa se Joshua povukao no kako su se stvari u me\u0111uvremenu promijenile, tako se i njihov odnos obnovio.

Joshua 'bari' Mahrezovu bivšu ženu: Ona ga želi zbog karijere

<p>Najbolji svjetski boksač <strong>Anthony Joshua</strong> dva puta je viđen kako se provodi s bivšom ženom nogometaša Manchester Cityja <strong>Riyada</strong> <strong>Mahreza</strong>, otkrivaju engleski tabloidi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kada je Joshua izgubio titulu</strong></p><p>Engleski <a href="https://www.thesun.co.uk/sport/12593130/anthony-joshua-riyad-mahrez-wife-man-city/" target="_blank">The Sun</a> navodi da je dvojac viđen dva puta, u shisha baru i na zabavi zajedničkog prijatelja. Upoznali su se prošlog prosinca kada je Joshua pozvao <strong>Ritu</strong> <strong>Johal </strong>da mu se pridruži za stolom gdje je sjedio u VIP dijelu noćnog kluba zajedno s prijateljima.</p><p>Tada je još bila Mahrezova žena pa se Joshua povukao no kako su se stvari u međuvremenu promijenile, tako se i njihov odnos obnovio.</p><p>Dvojac je nedavno viđen u The Hart Lounge shisha baru u Londonu gdje su se družili sa zajedničkim prijateljima, a izvor je za The Sun rekao:</p><p>- Rita je stvarno zagrizla za Joshuu. Misli da bi bili odličan par. Druže se u istom krugu prijatelja, no ona je itekako zagrizla za njega. Joshua je oprezan jer misli da ga želi upecati zbog publiciteta i kako bi preko njega stigla do glazbene karijere.</p><p>Oboje su slobodni nakon što je Rita prekinula s Riyadom Mahrezom prošle godine dok je Anthony Joshua slobodan od 2016. kada je prekinuo s plesačicom Nicole Osbourne.</p>