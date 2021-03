Još jedan naporni kamp je iza njega, sve je spremno za novu borbu, a on ju čeka pun snage i optimizma.

Stipe Miočić (38) ćeu nedjelju u jutarnjim satima braniti UFC-ov teškaški pojas protiv Francisa Ngannoua, jednog od najopasnijih udarača današnjice, ali to Stipu previše ne brine. Siguran je u sebe i ono što može, a uostalom to je i dokazao u prethodne dvije borbe protiv Daniela Cormiera.

Dane uoči borbe Stipe krati ispunjavanjem brojnih obaveza, jedne od njih su medijske aktivnosti, a ovaj put je otvorio dušu u podcastu poznatog MMA novinara Ariela Helwanija.

Pričao je o obitelji, o sinu koji uskoro dolazi na svijet, a nezaobilazna tema bila je i trilogija s Danielom Cormierom koju je uspješno završio u kolovozu prošle godine te umirovio velikog rivala.

- Dogodilo se jedno veliko olakšanje kad je sve završilo. Kao da sam u trogodišnjoj lošoj vezi koja je napokon prekinuta. Drago mi je da je sve završilo jer on je vrhunski borac, sjajan tip i pravi ambasador sporta. Želim mu samo sve najbolje u životu. Naš animozitet je bio dio ove igre - kazao je Miočić.

Njegov put u UFC-u započeo je prije deset godina kada je pobijedio Joeya Beltrana.

- Prije svoje prve borbe bio sam prestrašen, jako je se dobro sjećam. Bio je to veliki event, ljudi viču na tebe i sve što ide uz to. Kasnije se navikneš, sve ti zapravo bude poput vožnje biciklom, ali prvi put je bilo teško. Nikad nakon toga nisam osjetio takvu nervozu. Lakše je zapravo postalo tek nakon prve runde. Prešlo je to sve onda u trnce, kojih još uvijek ima tu. Ako ih nemaš, onda nisi spreman za borbu. Nikad ne znaš što će se dogoditi u ovom ludom sportu. Toga mora biti, no nervozan kao u prvoj borbi više nikad nisam bio. Ovo sve je pozitivna nervoza i adrenalin koji je potreban za odraditi posao na pravi način.

Nakon tri borbe zaredom, Stipe se 'napokon' riješio Cormiera, a u nedjelju ga čeka opasni kamerunski div Francis Ngannou. Njih dvojica borila su se prije tri godine za naslov, UFC je uporno gurao Kamerunca kao novog šampiona, ali Miočić je pokazao tko je najbolji teškaš svijeta te je jednoglasnom odlukom sudaca došao do obrane naslova.

Ngannou je u međuvremenu strašno napredovao, postao je jedan od najjačih udarača današnjice te je posljednje četiri borbe završio za tek 162 sekunde nakon što je nokautirao Blaydesa, Velasqueza, Juniora dos Santosa te Rozenstruika. No naš borac je poznat kao jedan od najizdržljivijih, a Kamerunac će se morati dobrano potruditi ako želi preuzeti tron.

- Ja sam danas efikasniji borac. Ukupno sam naučio puno više o svom tijelu. Ukupno sam bolji, lakši sam, a snažniji. Brži sam i u boljoj kondiciji. Svakim danom i dalje učim nešto novo. On će također biti bolji, još uvijek je mlad, gladan je i želi postati prvak. No, neće postati dok god sam ja ovdje. Uvjeren sam da je napredovao i da je bolji nego što je bio. U dobrom je kampu i dobro radi. Prvi put su tenzije bile velike, još je tamo bila luda publika u Bostonu. Ljudi su željeli nokaut, htjeli su vidjeli kako moja glava leti iz Octagona. Na sreću, to je nije dogodilo niti ću mu dozvoliti ovog puta - kazao je Miočić.

Teškaški pojas prvi put je osvojio 2016. godine kada je nokautirao Werduma usred Brazila, branio ga je triput pa mu ga je Cormier oduzeo 2018. godine. No već sljedeće godine mu je uzvratio pa prošle godine u trilogiji obranio.

Logično pitanje koje se nameće je što dalje ako pobijedi? Spominje se Jon Jones koji se prebacio u tešku kategoriju no teško je vjerovati da će odmah dobiti borbu za naslov.

- Ja sam borac, nisam agent i nikad neću birati protiv koga ću se boriti. Borit ću se protiv onoga koga mi UFC namijeni. Francis je svakako zaslužio ovu borbu i fokusiran sam na njega. Ako ga pobijedim, onda možemo razgovarati o Jonu Jonesu i tada bih mogao biti zainteresiran za tu borbu - rekao je Miočić.

Ima jednu veliku želju koju bi htio ispuniti prije kraja karijere, a to je okušati se u boksu. Još ranije je Stipe prozivao Tysona Furyja, a sada je priznao da bi se volio boriti protiv njega ili protiv Anthonyja Joshue. Ovaj dvojac uskoro bi se trebao sučeliti u meču za ujedinjenje pojasa WBC, IBF, WBA i WBO, a naš borac se nada prilici jednog dana.

- Volio bih to, apsolutno bih to volio. To je jedna drugačija stvar, nešto novo. Boks je stvar tehnike, no ja znam u njega unijeti borbu. Otišao bih u boks jer smatram kako je to poštenija borba u ovim okolnostima. Ja sam ionako netko tko preferira borbu na nogama. Osim toga, oni nisu upoznati s nekim stvarima koje se koriste u Octagonu. Spreman sam otići u njihov svijet i pokazati da sam bolji borac od njih. Nije mi bitno protiv koga bih se borio, a u borbi njih dvojice ću iskreno uživati.