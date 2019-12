Joshua: Poraz? To bi bilo baš katastrofalno, ali neću izgubiti

Anthony Joshua u subotnju će se večer boriti protiv Meksikanca Andyja Ruiza u Saudijskoj Arabiji.

Ova borba je revanš lipanjske u kojoj je Ruiz potpuno neočekivano iznenadio Britanca i uzeo njegove pojaseve teške kategorije. U odnosu na tu borbu, Joshua je izgubio pet kilograma, a Ruiz dobio čak sedam...

Poraz Britanca u ovoj borbi mogao bi značiti nagli put nizbrdo za njegovu boksačku karijeru koja je do prije pola godine bila - nedodirljiva. No tim se on pretjerano i ne zamara:

- Bilo bi katastrofalno da izgubim, ali niti ne razmišljam o tome. Bit će velika stvar kad pobijedim. To je revanš, ali ja se i dalje borim za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. I više sam nego spreman - rekao je Joshua, a onda prokomentirao Ruizovu težinu:

- On je velik, zar ne? Ali težina ne pobjeđuje. Ovo je sport gdje udaraš i izbjegavaš udarce. Slatka znanost.