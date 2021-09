Nogometaši Torina slavili su (1-0) na gostovanju kod Sassuola u 4. kolu Serie A, gol vrijedan tri boda zabio je povremeni hrvatski reprezentativac Marko Pjaca.

Za goste je od prve minute zaigrao Josip Brekalo kojemu je ovo bila debitantska utakmica u dresu Torina, a u strijelce se skoro upisao u 28. minuti kada se namjestio na udarac na rubu šesnaesterca, ali je lopta, nažalost, odsjela na stativi.

Sassuolo je zatresao mrežu u 31. minuti, ali je gol srpskog reprezentativca Filipa Đuričića poništen zbog zaleđa!

Torino je bio puno opasnija momčad što dokazuje i statistika (udarci na gol:18-9), no do gola su došli tek u 83. minuti kada je Pjaca neobranjivo pogodio na dodavanje Mandragore. On je samo šest minuta ranije zamijenio Brekala, a to je bio njegov prvijenac u momčadi koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić.

Bila je to druga pobjeda Torina koji je u prva dva kola gubio od Atalante i Fiorentine, a u posljednjem slavio protiv Salernitane.