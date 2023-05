Joško Gvardiol osvojio nagradu za osobu godine u iseljeništvu: 'Ove dvije situacije ću pamtiti'

Joško Gvardiol predstavama na Svjetskom prvenstvu u Katru kupio si je titulu najpoželjnijeg stopera na svijetu. Ovaj bivši igrač Dinama vruća je roba na tržištu i njegov RB Leipzig će ga sve teže zadržati u momčadi. Gvardiol se trenutno oporavlja od ozljede, a u nedjelju je igrao posljednjih 20 minuta u pobjedi svoje momčadi protiv Werdera.

Pobjedu su Gvardiolu uljepšale i dvije Večernjakove domovnice koje su mu uručene nakon utakmice. Gvardiol je glasovima čitatelja i žirija Večernjeg lista i Fenix-magazina izabran za najpopularnijeg hrvatskog sportaša te za osobu godine u hrvatskom iseljeništvu.

Povodom toga dao je veliki intervju za Fenix-magazin koji se bavi Hrvatima u iseljeništvu.

- Doista sam zahvalan na ove dvije nagrade. Lijepo ih je primiti. Prošle godine sam dobio jednu Večernjakovu domovnicu, ove godine su tu dvije nagrade, od kojih je tu nagrada za osobu godine. Uvijek mi se drago sjetiti naše zemlje i s radošću predstavljamo našu zemlju u svijetu - započeo je Joško Gvardiol.

Iako se znalo će Gvardiol biti odličan branič, svojom predstavom u Katru impresionirao je cijeli svijet i značajno si podigao cijenu na tržištu

Foto: STEPHANE MAHE

- Uvijek se lijepo sjetiti Svjetskog prvenstva u Katru, sigurno će ostati u sjećanju dodjela nagrade, to treće mjesto i medalja oko vrata. Uz to moram spomenuti i prvijenac, odnosno moj prvi gol na Svjetskom prvenstvu kojeg sam postigao samo s 20 godina. To su još i dvije situacije koje ću pamtiti do kraja života.

Gvardiolu cijena po nekim pričama skače i iznad 100 milijuna eura, no on o transferu ne razmišlja.

- Uvijek će se o transferima pričati, tako je to u sportu. Vezan sam s ugovorom za RB Leipzig. Imamo još dva kola. Borimo se za ulazak u Ligu prvaka sljedeće godine i idemo to odraditi do kraja sezone pa ćemo vidjeti kako dalje.

RB Leipzig je na dobrom putu da dođe do Lige prvake, a igraju i u finalu kupa. Gvardiol zbog kartona neće moći nastupiti protiv Eintrachta.

Foto: HEIKO BECKER

- Nažalost, nije mi dopušteno igrati finale, ali ću sigurno biti tamo i pružati podršku svojim suigračima. Znam da će biti jako teška utakmica, da će doći puno navijača Eintrachta iz Frankfurta. Nimalo lagana utakmica za nas, ali pokazali smo kroz ovu sezonu da kad je najteže znamo pokazati da smo pravi i pobijediti u utakmici - završio je Gvardiol.

