Joško Gvardiol 'otvorio dušu': 'Nećemo umrijeti, znate? Samo ne pobjeđujemo, bit će bolje'

Manchester City nalazi se u ogromnoj krizi i u zadnjih 12 utakmica ima samo jednu pobjedu (protiv Nottingham Foresta 3-0). Nitko od igrača "građana" nije u nekoj formi, pa tako ni hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji se osvrnuo na sezonu.

Pokretanje videa... 01:06 Joško Gvardi(g)ol na vrhu liste! Zabio je najviše golova u 2024. od braniča u ligama petice | Video: 24sata Video

- Teško se nositi s pritiskom. Moramo biti svjesni situacije u kojoj smo. Nećemo umrijeti, znate? Samo ne pobjeđujemo. Vjerujem da ćemo se što je prije moguće vratiti pobjedama i biti svoja najbolja verzija. Bit će drugačije nakon Nove godine - započeo je branič "vatrenih".

- Ne mogu govoriti o drugima, samo kako se ja osjećam. Iscrpljujuće je igrati svaka tri dana. To vam mogu sasvim otvoreno reći. Svi smo iscrpljeni zbog zgusnutog rasporeda.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Ove sezone Gvardiol je odigrao 25 utakmica i zabio četiri gola. U ligama petice, Gvardiol je branič s najviše golova u 2024. godini.

- Definitivno su nam se promijenili ciljevi za sezonu. Ne mogu lagati i reći da nakon ovakvih utakmica želimo osvojiti Premier ligu. Mogao bih to reći jer to želim, ali sada je to jako teško. Naš cilj trenutačno je da pobijedimo prvu sljedeću utakmicu. Ne razmišljamo o tituli. Prerano je, sezona je preduga. Tako ću vam odgovoriti i ako me isto pitanje pitate nakon sljedeće utakmice - rekao je na pitanje o tome jesu li se Cityju promijenili ciljevi tijekom sezone.

Guardiolina momčad iduću utakmicu igra protiv Evertona 26. prosinca (13.30).