Jović sudi Hajduku tri tjedna nakon nagodbe s Tudorom...

Gotovo tri tjedna nakon što je povukao tužbu protiv Hajdukova trenera Igora Tudora, Fran Jović sudit će utakmicu Hajduka. Splićani u subotu gostuju u Osijeku i Zagrepčanin je delegiran za taj dvoboj kao glavni sudac.

Malo čudno, da, ali u HNS-u očito vjeruju da nema ništa sporno. Podsjetimo, prije godinu dana pravomoćnim rješenjem Županijskog suda u Zagrebu Tudor je oslobođen kaznenog djela klevete za koje su ga tužili Jović i Dalibor Conjar zbog toga što je kao trener Galatasaraya Tudor na pitanje hrvatskih novinara o tome tko će biti prvak Hrvatske Rijeka ili Dinamo odgovorio kako će to u slučaju neizvjesne završnice biti Dinamo, zbog toga što su ''tu raznorazni matoci, jovići i conjari'', misleći pri tom na suce koji sude HNL.

Marko Matoc nije se našao uvrijeđenim, no Jović i Conjar smatrali kako im je Tudor svojim izjavama prenošenim u dijelu hrvatskog tiska povrijedio čast i ugled. Županijski sud u Zagrebu očito nije dijelio njihovo mišljenje te je presudio u Tudorovu korist, a zanimljivo je kako je Tudora u tom sporu zastupao poznati zagrebački odvjetnik i bivši Disciplinski sudac HNS-a Saša Pavličić-Bekić.

Conjar je odustao nakon pravomoćne presude Županijskog suda, ali Jović je bio uporan i u privatnoj tužbi tražio naknadu za pretrpljenu štetu, bez obzira što je sud u krivičnom postupku već presudio da Tudor nije kriv i da nije povrijedio njegovu čast i ugled. Međutim, odustao je nakon nagodbe.

- Okončali smo spor na način da smo povukli tužbu, gospodin Tudor nije potraživao troškove pa je spor riješen na miran način. Zašto? Jer smo postigli nagodbu s protivnom stranom i to je to. Ne, nema to veze s činjenicom da se Tudor vratio u HNL - rekao je Ivan Župan, Jovićev kolega, sudac i zastupnik, koji će također suditi u Osijeku kao četvrti.

- Zadovoljan sam što je sve napokon gotovo - nadovezao se Tudor.

Razuman je to potez s obzirom na činjenicu da su i Jović i Župan i dalje suci HNL-a i da mogu suditi Tudoru na utakmicama Hajduka. Evo, prva je utakmica stigla i prije očekivanja...