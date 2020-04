Jovićević danas postaje trener, čekaju se Hajrović i Moubandje!

Igor Jovićević danas će i službeno postati 27. trener u povijesti Dinama otkako je HNL-a. Nažalost, 46-godišnji stručnjak neće imati predstavljanje poput svih njegovih prethodnika, Dinamo će zbog cjelokupne situacije oko korona virusa, te zabrane okupljanja na javnim mjestima, svog novog trenera predstaviti službenim priopćenjem i to podijeliti svim svojim platformama (službena stranica i društvene mreže).

Posljednjih dana puno se pisalo o stručnom stožeru koji će oko sebe okupiti Jovićević, a poznato je kako će mu najbliži suradnici (pomoćnici) biti Damir Krznar i Alen Peternac. Nisu još poznati svi detalji nove struke u Maksimiru, ali tu bi trebali biti još Ivan Štefanić (kondicijski trener) i Vedran Attias (analitičar). Neće to biti svi ljudi oko Igora Jovićevića, taj će se stožer popuniti s još nekoliko imena, trenerom vratara, fizioterapeutima, liječnicima...

Igor Jovićević tako je, na neki način, preuzeo suradnike (Krznar, Štefanić, Attias) od Zorana Mamića, to su ljudi koji su u stožeru sadašnjeg sportskog direktora radili u Saudijskoj Arabiji (Al Nasr i Al Hilal) i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (Al Ain). Ranijih godina i u Dinamu, samo je Attias u to vrijeme još bio glasnogovornik kluba. Ta je trojka posljednjih mjeseci radila u omladinskom pogonu 'modrih', sada će se opet vratiti u prvi plan. Alen Peternac je 'novo ime' u ovoj priči, no on je s Jovićevićem uspješno surađivao u Dinamu 2.

Zoran Mamić s tim je ljudima imao puno uspjeha, osvojio dvostruku krunu u Emiratima (prvenstvo i President kup), ali i igrao u finalu Svjetskog klupskog prvenstva 2018. godine. A podsjetimo, Al Ain je tada pobijedio i River Plate, tek u finalu 'pao' protiv Real Madrida. Stručni stožer Igora Jovićevića bit će 'za milijune' jeftiniji od onog Nenada Bjelice, nitko od ovih ljudi neće imati ugovore poput Renea Pomsa ili Martina Mayera koji su kao pomoćnici mjesečno zarađivali i 20 tisuća eura.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Maksimir su sada stigla neka nova vremena, financijski rezovi su se na sve strane nadvili nad klub, pa toliki novac neće zarađivati niti sam Jovićević. Novi trener Dinama posljednjih mjeseci jako dobro surađuje i sa Zoranom Mamićem, taj je dvojac dovodio klince za B momčad, a neki od njih će sada biti instalirani i među seniore. Sportski direktor u ovom će sastavu imati snažniji utjecaj na prvu momčad, sigurno je kako će Zoran Mamić bolje surađivati s Jovićevićem, nego njegovim prethodnikom Bjelicom.

Što se tiče situacije s igračima, svi prvotimci Dinama potpisali su (ili usmeno dogovorili) tražene anekse ugovora o smanjenju plaća, to još nisu učinili samo Izet Hajrović i Francois Moubandje. No, i oni su u fazi pregovora, sve će utoj priči biti puno jasnije sljedećih dana. Točnije, do početka treninga pod vodstvom novog trenera Igora Jovićevića...