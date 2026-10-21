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BIVŠI IGRAČ 'BIJELIH'

Jozinović o Hajdukovoj kazni: Imao sam grč u želucu, nadam se da je ovo bio izolirani slučaj

Piše Luka Tunjić,
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Jozinović o Hajdukovoj kazni: Imao sam grč u želucu, nadam se da je ovo bio izolirani slučaj
Foto: HRT/Screenshot
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Jozinović, koji je nastupao za Hajduk od 1995. do 1998. godine, komentirao je kaznu u emisiji nakon utakmice. Priznao je kako ga je bilo strah teže kazne.

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Ne znam kako da reagiram, grč mi je bio u želucu, komentirao je Darko Jozinović (56) bivši nogometaš "bijelih", koji je gostovao u HRT-ovom studiju Lige prvaka u srijedu. Tijekom utakmica najprestižnijeg europskog nogometnog natjecanja stigla je vijest kako je Hajduk kažnjen s praznim tribinama za utakmicu četvrtog kola Konferencijske lige.

Jozinović, koji je nastupao za Hajduk od 1995. do 1998. godine, komentirao je tu kaznu u emisiji nakon utakmice. Priznao je kako ga je bilo strah teže kazne.

- Ne znam kako bih reagirao, imao sam grč u želudcu. Bilo me strah da kazna bude i gora. Nikome nije dobro kad igra pred praznim gledateljima. Nadam se da je ovo bio izolirani slučaj i da će Torcida biti kao i u moje vrijeme, pokretač Hajduka. Ovo je dovoljno velika kazna za klub, navijače i reputacije. Loše je biti bez gledatelja - zaključio je Jozinović.

Foto: HRT/Screenshot

Ukupna novčana kazna iznosi 96.000 eura, a Hajduk će protiv Sint-Truidensea, prema odluci Uefe, igrati bez podrške s tribina. Uz to, Uefa je Hajduku izrekla i uvjetnu kaznu. U slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata povezanih s pirotehnikom, splitski klub mogao bi ponovno dobiti zabranu prisustva gledatelja na jednoj od sljedećih europskih utakmica.

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