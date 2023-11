Najteži poraz Juga u povijesti na domaćem terenu: 'Ovo je grozno. Mene je iskreno sram'

U utakmici 4. kola skupine B Lige prvaka vaterpolisti Juga su u Dubrovniku izgubili od pirejskog Olympiakosa 5-15 (2-3, 0-2, 2-4, 1-6), što je najtreži poraz u povijesti hrvatskog velikana na domaćem terenu.

Jugaši su doživjeli katastrofalan poraz od grčkog prvaka na svom Gružu i to nakon što su u prvoj utakmici u Pireju poraženi tek nakon penala. No, bila je to jako slaba izvedba Juga, pogotovu u zadnjoj četvrtini koju su izgubili s poražavajućih 1-6, te su se Dubrovčani oprostili od izgleda za prvo mjesto u skupini i izravni plasman u četvrtfinale.

- Ovo je bilo grozno. Mene je iskreno sram - bijesan je nakon poraza bio trener Juga Vjekoslav Kobešćak.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Kod Juga su petorica igrača zabili po jedan gol, dok su Konstantinos Genidounias s četiri i Ionis Fountounis s tri gola predvodili Grke. Jug je treći u skupini s četiri boda, vodi Pro Recco sa sve četiri pobjede, dok je Olympiakos drugi s 8 bodova, a Dinamo Tbilisi zadnji bez bodova.

U 5. kolu Jug 22. studenoga ide u goste Pro Reccu.